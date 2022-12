Un homme de McHenry plaide coupable de ne pas avoir signalé avoir frappé un cycliste en 2020 – Shaw Local

Un homme de 27 ans de McHenry a été condamné mercredi à au moins 60 jours de prison, deux ans de probation et de travaux d’intérêt général après avoir plaidé coupable de ne pas avoir signalé à la police qu’il avait heurté un cycliste avec sa voiture, selon les archives judiciaires.

Brandon L. Chaples, du bloc 4300 de South Street, a conclu un plaidoyer de culpabilité négocié pour ne pas avoir signalé l’accident de juillet 2020 ayant entraîné des blessures, un crime de classe 2. Un chef d’accusation pour avoir quitté les lieux d’un accident entraînant des blessures, un crime de classe 4, a été rejeté, selon des documents judiciaires.

Chaples, également condamné par la police de McHenry pour avoir utilisé un appareil de communication électronique et conduit un véhicule non assuré au moment de l’accident, aurait pu être condamné à sept ans de prison pour le crime de classe 2.

Chaples a été condamné à 180 jours dans la prison du comté de McHenry. Il est tenu de purger 60 des jours et 120 jours ont été suspendus, ce qui signifie qu’il n’aura pas à les purger à moins qu’un juge n’en ordonne autrement. Il est également tenu de payer près de 1 599 $ d’amendes et de frais, selon des documents judiciaires.

Le 16 juillet 2020, Chaples conduisait une Toyota Corolla 2010 en direction sud près du bloc 300 de la route nord 31 à McHenry lorsqu’il a heurté un homme à vélo, selon la plainte pénale déposée par la police de McHenry au palais de justice du comté de McHenry. Chaples est accusé de ne pas avoir arrêté ou signalé l’accident dans la demi-heure, indique la plainte.

Le cycliste a été projeté sur la route, se blessant à la tête, et la voiture a quitté les lieux de l’accident, a indiqué la police à l’époque. Le cycliste a été transporté par avion au centre médical Advocate Condell à Libertyville avec des blessures qui n’étaient pas considérées comme mettant sa vie en danger.

Chaples, qui travaillait à l’époque pour une entreprise de livraison de nourriture en ligne, a été arrêté plus tard dans la journée et deux jours plus tard, il a déposé une caution de 1 000 $ sur 10 000 $ et a été libéré, selon des documents judiciaires.

Une tentative de joindre son avocat mercredi pour un commentaire n’a pas abouti.