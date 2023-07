Un homme de McHenry écope de 16 ans pour une attaque « vicieuse » contre un homme dans un parking CVS – Shaw Local

Un homme de McHenry qui a lancé une attaque physique « vicieuse » sur un autre homme dans un parking CVS en 2020 en tentant de voler son véhicule a été condamné jeudi à 16 ans de prison.

Cory Wolf, 44 ans, a été reconnu coupable en mai à la suite d’un procès devant le juge James Cowlin de tentative de vol aggravé, de voies de fait graves et de dommages criminels à la propriété, selon des documents judiciaires du palais de justice du comté de McHenry et un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État.

Il a été condamné à 10 ans pour tentative de vol aggravé et à 6 ans pour coups et blessures aggravés. Chaque peine doit être purgée à 50 % et purgée simultanément. À sa libération, il sera sous 18 mois de liberté surveillée obligatoire, selon l’ordonnance de condamnation au dossier au palais de justice.

Il recevra un crédit pour environ trois ans (1 142 jours) passés dans la prison du comté de McHenry.

Sur la condamnation pénale pour dommages matériels, un délit, Wolf a été condamné à 364 jours de prison de comté qui, avec le temps purgé, est considéré comme purgé.

Wolf a été initialement inculpé en avril 2020 après avoir attaqué un autre homme alors qu’il portait un masque dans un parking CVS au 3900 W. Elm St. à McHenry.

Tout en indiquant qu’il avait une arme à feu, Wolf a physiquement attaqué l’homme dans le but de voler ses clés de voiture et son véhicule, selon la plainte pénale et l’acte d’accusation déposés au palais de justice.

Il a frappé l’homme à plusieurs reprises au visage et au cou et l’a jeté à terre, provoquant un saignement de nez, des coupures et des lacérations, selon des documents judiciaires.

L’attaque a été capturée sur une vidéo de surveillance et Wolf a été appréhendé par le département de police de McHenry la même nuit, selon le bureau du procureur de l’État.

Dans sa décision du 10 mai, le juge Cowlin a décrit les preuves contre Wolf comme « accablantes » avec la preuve vidéo corroborant que Wolf « attendait » la victime avant de commencer son « attaque vicieuse », selon le communiqué du bureau des procureurs de l’État. .