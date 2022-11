Un homme de McHenry accusé d’avoir tiré avec une arme à feu par imprudence dans le parking d’un appartement – ​​Shaw Local

Un homme de McHenry, âgé de 36 ans, fait face à une accusation de crime après que la police a déclaré qu’il avait tiré dans le parking du complexe d’appartements où il habite.

Duran A. Davis, du bloc 700 de Mill Street, a été inculpé le 15 novembre de décharge imprudente d’une arme à feu, d’utilisation illégale d’une arme et de voies de fait graves avec une arme, selon la plainte pénale.

Davis est accusé d’avoir tiré “imprudemment” avec une arme de poing lors d’une “altercation” avec un autre homme le soir du 23 octobre, selon la plainte. Il aurait également eu l’arme de poing dans le véhicule, en violation de la loi.

L’infraction la plus grave – la décharge imprudente d’une arme à feu – est un crime de classe 4, qui peut entraîner des peines de prison d’un à trois ans mais est également probatoire.

Davis a également été accusé plus tôt dans le mois de coups et blessures pour avoir prétendument poussé une femme au sol, mis un genou sur sa poitrine et ses mains autour de son cou et l’avoir étouffée, comme le montre la plainte dans cette affaire.

Davis est resté dans la prison du comté de McHenry vendredi après-midi au lieu d’une caution de 100 000 $, dont il devrait verser 10 %, soit 10 000 $, afin d’obtenir sa libération. Il a déjà déposé 100 $ dans l’affaire de la batterie pour délit.

Son avocat, Daniel Hofmann de Donahue & Walsh, a déposé lundi une requête visant à faire réduire sa caution.

Une audience sur cette demande est prévue jeudi. Il doit comparaître et éventuellement plaider dans l’affaire du délit mardi.

Une tentative de joindre Hofmann pour un commentaire vendredi n’a pas abouti.