Un homme de Masonville a appelé le 911 après une dispute

6 septembre — L’homme de Masonville accusé d’avoir assassiné sa femme et d’avoir tenté de tuer ses deux filles a appelé le 911 pour signaler l’incident, a déclaré le commandant de la troupe C de la police d’État, le major Lucas M. Shuta, lors d’une conférence de presse vendredi 6 septembre.

Shuta a été rejoint par le procureur du district du comté de Delaware, Shawn Smith, et le capitaine du Bureau des enquêtes criminelles, Lucas Anthony, pendant la conférence et a déclaré que la police d’État s’est rendue dans une résidence sur Houck Road à Masonville vers 23h29 mercredi « pour une dispute domestique signalée appelée au 911 par Drew Garnier. »

Leur enquête a déterminé que Garnier, 32 ans, avait poignardé sa femme, Samantha J. Garnier, 29 ans, et ses deux filles, âgées de 6 et 9 ans. Shuta a déclaré que Samantha Garnier était enceinte de cinq mois.

« Nous travaillons toujours à déterminer le type de motif », a déclaré Shuta. Mercredi soir, c’était la première fois que la police d’État se rendait à cette adresse pour une dispute domestique et Drew Garnier n’avait eu aucun contact antérieur avec la police d’État avant l’appel de mercredi, a-t-il déclaré.

Lorsque les patrouilles sont arrivées, elles ont prodigué les premiers soins à Samantha Garnier avant l’arrivée des médecins, a déclaré Shuta. Elle a été transportée par avion au Wilson Medical Center de Johnson City, où elle a succombé à ses blessures. Un enfant a été emmené au Wilson Medical Center, mais a ensuite été transféré au Upstate Medical Center de Syracuse. Un deuxième enfant a été transporté par avion au Upstate Medical Center. Les deux enfants devraient se rétablir complètement. Shuta a déclaré que des membres de la famille d’un autre État sont venus prendre soin des enfants.

Drew Garnier a été emmené à l’hôpital AO Fox d’Oneonta pour y être soigné pour des « blessures superficielles mineures consécutives à l’agression qui a eu lieu », a déclaré Shuta. Il a précisé qu’il ne pouvait pas dire si les blessures étaient le résultat des ripostes des victimes pendant l’agression.

Après sa sortie de l’hôpital, Drew Garnier a été pris en charge au siège de la police d’État à Sidney et transporté au centre correctionnel du comté de Delaware à Delhi. Il a été traduit devant le tribunal de la ville de Delhi et placé en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution.

Drew Garnier a été accusé de meurtre au deuxième degré, un crime de classe « AI » et de deux chefs de tentative de meurtre au deuxième degré, crimes de classe B, a déclaré Shuta.

On a demandé à Smith pourquoi Drew Garnier n’avait pas été accusé de deux meurtres parce que Samantha Garnier était enceinte. Smith a déclaré que, selon la loi de l’État de New York, il ne s’agissait pas de deux meurtres. Il a déclaré que son bureau cherchait à savoir si Drew Garnier pourrait faire face à d’autres accusations.

« Ce n’est pas comme vous le pensez ou comme vous le souhaitez », a déclaré Smith. « Ce n’est pas deux meurtres parce que l’enfant est décédé. »

Smith a déclaré que son bureau travaillait « 24 heures sur 24 » pour préparer un acte d’accusation.

« Actuellement, on ne peut pas garder quelqu’un en prison plus de 144 heures sans qu’une mise en examen ou une audience préliminaire pour crime ne soit organisée », a déclaré Smith. « Pour l’instant, ils ont prévu l’audience préliminaire pour crime pour mercredi à 14 heures. Si nous le pouvons, nous aimerions convoquer un grand jury spécial avant cela afin de pouvoir présenter l’affaire au grand jury et, espérons-le, obtenir une mise en examen. »