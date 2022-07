Un homme de l’Uttarakhand dit que sa femme pourrait être en colère après que “Baraat” se soit retrouvé coincé au milieu d’un glissement de terrain

Les gens ont leurs propres désirs et attentes en matière de mariage. Il y a eu des cas où des mariées ont refusé de se marier parce que le marié était chauve, qu’il était ivre ou qu’il n’avait pas engagé de photographe. Dans une autre histoire de mariage, un homme s’est inquiété après que son baraat se soit coincé à cause d’un glissement de terrain dans l’Uttarakhand. Il a affirmé que son épouse se mettrait en colère s’il n’atteignait pas les rituels du mariage à temps. Selon India Times, il a déclaré: “Mon ‘dulhan’ pourrait se mettre en colère parce que nous sommes en retard pour les rituels de mariage.” Cela survient alors que la vie dans l’Uttarakhand s’est arrêtée en raison de glissements de terrain sur l’autoroute de Badrinath.

L’incident s’est produit mercredi lorsque le baraat s’est retrouvé coincé dans un embouteillage d’un kilomètre. Cela s’est produit après qu’un tronçon entier du NH-58 tous temps a été emporté au Karnaprayag d’Uttarakhand. Shubham Choudhary, parlant de la situation, a déclaré qu’il était en retard pour son propre mariage. Il a ajouté : « Nous recevons des appels téléphoniques de ma belle-famille. Elles sont stressées. Je leur ai dit que nous étions coincés dans la circulation.

Mahendra Choudhary, le père du marié, a été vu s’approcher de la police pour les laisser passer le barrage routier. Il a dit que le mariage de son fils devait avoir lieu aujourd’hui, mais ils sont coincés dans les embouteillages pendant près d’une heure et demie. Il a expliqué comment le baraat était censé atteindre Kanda Khal à Pauri Garhwal à 13 heures. « Mais nous sommes toujours coincés à Karnaprayag. Nous voyageons de Pokhri. Il nous faudrait au moins deux heures pour atteindre la destination seulement une fois le trafic dégagé », a-t-il déclaré.

Les mariages peuvent devenir délicats. Récemment, une mariée UP a refusé de se marier parce que le marié avait oublié d’amener un photographe. L’incident s’est produit dans un village du district de Dehat à Kanpur. Cela s’est produit lorsque le « baraat » est arrivé et que la mariée et le marié ont atteint la scène pour la cérémonie du « Jaimala ». Après que la mariée se soit rendu compte qu’il n’y avait pas de photographe pour capturer ces moments, elle a refusé de participer à la cérémonie. Après cela, elle a quitté la scène pour la maison de son voisin.

Selon IANS, la mariée a demandé: “L’homme qui ne se souciait pas de notre mariage aujourd’hui, comment va-t-il prendre soin de moi à l’avenir?” Elle a refusé de se marier même après que les anciens de la famille aient tenté de la convaincre.

