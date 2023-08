Un homme de l’Utah soupçonné d’avoir menacé le président Joe Biden a été abattu alors que le FBI signifiait un mandat

PROVO, Utah (AP) – Un homme armé de l’Utah accusé d’avoir proféré des menaces violentes contre le président Joe Biden a été abattu par des agents du FBI quelques heures avant que le président n’atterrisse dans l’État mercredi, ont annoncé les autorités.

Des agents spéciaux tentaient de signifier un mandat d’arrêt au domicile de Craig Deleeuw Robertson à Provo, au sud de Salt Lake City, lorsque la fusillade s’est produite à 6 h 15, a indiqué le FBI dans un communiqué.

Robertson était armé au moment de la fusillade, selon deux sources des forces de l’ordre qui ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat pour discuter des détails d’une enquête en cours.

Robertson a publié en ligne lundi qu’il avait entendu dire que Biden venait dans l’Utah et qu’il prévoyait de déterrer un costume de camouflage et de commencer à « nettoyer la poussière du fusil de sniper M24 », un message qui est venu après des mois de menaces graphiques en ligne contre plusieurs personnalités publiques , selon des documents judiciaires. Robertson s’est qualifié de « MAGA Trumper », une référence au slogan « Make America Great Again » de l’ancien président Donald Trump, et a également publié des menaces contre les hauts responsables de l’application des lois supervisant les affaires judiciaires contre Trump.

Les voisins ont décrit Robertson comme un homme âgé et frêle – son profil en ligne indiquait qu’il avait 74 ans – qui marchait à l’aide d’un bâton sculpté à la main. Bien qu’il ait régulièrement porté des armes à feu, ils ont dit qu’il ne semblait pas être une menace.

« Il n’y a aucun moyen qu’il conduise d’ici à Salt Lake City, installant un fusil et tirant sur le président – 100% impossible », a déclaré le voisin Andrew Maunder devant l’église en face de la rue Robertson.

Biden s’est envolé pour l’Utah mercredi avant une visite dans un hôpital des anciens combattants à Salt Lake City jeudi pour parler de la loi PACT, qui a élargi les prestations des anciens combattants. Il prévoyait également d’organiser une collecte de fonds pour la réélection. Un responsable de la Maison Blanche qui a requis l’anonymat pour discuter de l’affaire a déclaré que Biden avait été informé après le raid.

Les messages de Robertson indiquaient qu’il semblait posséder un fusil de sniper à longue portée et de nombreuses autres armes, ainsi qu’un équipement de camouflage connu sous le nom de « combinaison ghillie », ont déclaré les enquêteurs dans les archives judiciaires. Robertson a été inculpé sous scellés mardi de trois chefs d’accusation, notamment d’avoir proféré des menaces contre le président et contre des agents du FBI enquêtant sur lui, selon des documents judiciaires.

Robertson a également fait référence à un « assassinat présidentiel » et a également publié des menaces contre le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, et le procureur général de New York, Letitia James, ont indiqué les autorités.

« Le moment est venu pour un assassinat présidentiel ou deux. D’abord Joe puis Kamala !!!” les autorités disent que Robertson a écrit dans un message Facebook de septembre 2022 inclus dans les documents. Aucun avocat n’a été immédiatement répertorié pour Robertson dans les documents judiciaires et les membres de la famille de Robertson n’ont pas pu être immédiatement contactés pour commenter via des numéros de téléphone accessibles au public.

L’enquête du FBI a commencé par une information sur la menace Bragg de la propre plate-forme de médias sociaux de Trump, Truth Social, en mars, après que Robertson ait publié qu’il « attendait dans le parking du palais de justice » avec une arme supprimée et qu’il voulait « faire un beau trou dans son front ». ” Son compte a depuis été suspendu de la plateforme.

Aucun autre détail n’a été immédiatement publié sur la fusillade, qui est en cours d’examen par le FBI.

À la maison Provo où la confrontation a apparemment eu lieu et qui est liée à Robertson par le biais de documents publics, les forces de l’ordre ont pu être vues mercredi entrer et sortir et retirer des objets.

Une fenêtre cassée était visible à côté de la porte et les stores à l’intérieur étaient de travers.

La route menant à la maison a été bloquée par la police. Il se trouve juste en haut de la rue d’une maison de réunion de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec les montagnes Wasatch en arrière-plan. Des voisins ont déclaré que les autorités se sont présentées mercredi matin autour de la maison de Robertson et ont entendu un boom et des coups de feu possibles.

Travis Lee Clark, qui connaît Robertson depuis des années pour avoir travaillé ensemble dans leur paroisse, a décrit Robertson comme « une santé fragile », un menuisier magistral et une « icône établie » dans leur communauté. Robertson s’est appuyé sur une canne en bois qu’il avait lui-même sculptée, a déclaré Clark, qui a été surpris qu’il soit considéré comme une menace sérieuse.

« C’était un baby-boomer, et il était très politique et faisait parfois des blagues décalées… mais rien n’indiquait qu’il s’agissait d’une menace », a déclaré Clark, qui a ajouté qu’il n’avait vu les publications de Robertson sur Facebook qu’après sa mort.

Clark a déclaré que Robertson avait une collection d’environ 20 armes à feu, bien qu’il ait noté que ce n’était pas inhabituel pour la région.

Paul Searing, un homme d’affaires qui vivait à Provo avant de déménager à proximité d’Orem, a déclaré qu’il avait suivi Robertson en ligne pendant des années et l’avait même averti lorsqu’il pensait que l’autre homme franchissait une ligne dans ses messages.

« Il croyait en son droit de porter des armes. Il croyait en son droit de dire ce qu’il ressentait. En fin de compte, il savait que le Seigneur n’aurait pas approuvé de tuer des innocents », a déclaré Searing. « Les choses sont devenues incontrôlables parce qu’il était vraiment frustré. »

Selon des documents judiciaires, deux agents du FBI sont venus chez Robertson après l’avertissement initial à son sujet de Truth Social en mars. Ils ont trouvé Robertson portant une casquette Trump et ce que l’on a décrit dans un affidavit de mandat de perquisition comme une « épinglette de fusil de style AR-15 ».

Selon l’affidavit, il leur a dit que sa menace initiale n’était qu’un « rêve » et a exigé qu’ils ne reviennent qu’avec un mandat. Dans une publication sur Facebook quelques jours plus tard, citée dans l’affidavit, il a déclaré : « À mes amis du Federal Bureau of Idiots : je sais que vous lisez ceci et vous n’avez aucune idée à quel point vos agents sont proches de « l’éradication violente ».

Dans un autre article non daté sur les réseaux sociaux cité dans le document, Robertson a écrit : « Hé FBI, vous surveillez toujours mes réseaux sociaux ? Je vérifie pour que je puisse avoir une arme chargée à portée de main au cas où vous reviendriez. Un message du 21 juillet déterré par SITE Intelligence Group, qui surveille l’extrémisme en ligne, se lit comme suit : « Si je vous disais vraiment ce que j’aimerais faire à Joe Biden, Facebook me censurerait et le FBI me rendrait une autre visite.

Rita Katz, co-fondatrice de SITE, a déclaré que les publications sur les réseaux sociaux attribuées à Robertson montrent les défis pour les responsables de l’application des lois qui doivent décider quand le discours atteint le niveau d’une menace réelle.

« Parce que vous avez la liberté d’expression, il peut être très difficile de dire ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas », a-t-elle déclaré.

Robertson avait une entreprise de menuiserie sur mesure mais n’a pas renouvelé sa licence après son expiration l’année dernière, selon les archives de l’État. Sur LinkedIn, Robertson a déclaré qu’il avait travaillé pendant 45 ans comme inspecteur de l’acier de construction et du soudage avant de prendre sa retraite et de démarrer son entreprise, affirmant qu’il s’était spécialisé dans les « conceptions personnalisées ».

Les archives judiciaires de l’État ont montré que Robertson n’avait pas contesté une accusation de conduite désordonnée en 1998, mais aucun détail sur les allégations n’était immédiatement disponible.

Biden, quant à lui, est en plein voyage dans l’ouest des États-Unis et s’est envolé pour Salt Lake City après avoir passé mercredi au Nouveau-Mexique, où il s’est exprimé dans une usine qui produira des tours à vent.

Whitehurst a rapporté de Washington. Les rédacteurs de l’Associated Press Colleen Long et David Klepper à Washington, Nicholas Riccardi, Colleen Slevin et Jesse Bedayn à Denver et Chris Megerian à Belen, Nouveau-Mexique, et la chercheuse Jennifer Farrar à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Lindsay Whitehurst et Sam Metz, Associated Press