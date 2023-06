Un homme de l’Utah poursuit des soldats de l’Alaska, dit que son offre d’emploi a été retirée après avoir révélé sa séropositivité

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Un homme de Salt Lake City qui affirme que son offre d’emploi pour devenir soldat de l’État de l’Alaska a été annulée après avoir révélé qu’il était séropositif a intenté une action en justice jeudi devant un tribunal d’État pour obtenir son poste dans la police de l’État et pour empêcher d’autres personnes de subir une discrimination présumée similaire.

La poursuite a été déposée par voie électronique par l’avocate des droits civiques d’Anchorage, Caitlin Shortell, au nom d’un homme identifié uniquement comme John Doe, dont le VIH est indétectable et non transmissible.

« Il n’y a aucune réserve quant à sa capacité à accomplir les tâches du travail, et il est parfaitement en forme », a déclaré Shortell, ajoutant qu’il peut travailler sans hébergement.

Doe « cherche à contester la constitutionnalité de l’annulation par les Alaska State Troopers d’une offre d’emploi basée sur le fait qu’il était une personne vivant avec le VIH, à la lumière des progrès médicaux qui rendent le statut sérologique sans rapport avec la capacité d’une personne à répondre aux critères d’entrée et service à Alaska State Troopers à quelque titre que ce soit », indique le procès.

Il allègue des violations des lois sur les droits civils, des constitutions des États et des États-Unis et de la loi sur les droits de l’homme de l’Alaska. L’Associated Press a obtenu une copie du procès, qui, jeudi matin, n’était pas encore parue en ligne.

Les accusés nommés sont James Cockrell, le chef des soldats; l’état de l’Alaska; les soldats et Beacon Occupational Health and Safety, le fournisseur externe des soldats.

Le ministère de la Sécurité publique, qui supervise les soldats, n’avait pas reçu de procès jeudi, a déclaré le porte-parole Austin McDaniel dans un e-mail à l’Associated Press.

Cependant, il a déclaré que le ministère s’en tient aux décisions qui ont été prises dans cette affaire et « rejette l’idée que cet individu a été victime de discrimination ».

McDaniel a déclaré qu’en raison de la menace de litiges et de lois sur la confidentialité, ils ne peuvent pas entrer dans les détails concernant cette affaire.

« Le public accorde une immense confiance à ses agents des forces de l’ordre, et nous examinons une grande quantité d’informations, y compris les antécédents criminels, les antécédents professionnels, l’aptitude psychologique, l’aptitude physique, l’aptitude médicale et la sincérité, lorsque nous sélectionnons des hommes et des femmes pour devenir Alaska State Troopers pour s’assurer qu’ils peuvent maintenir la confiance du public », a déclaré McDaniel.

Aris Brimanis, le directeur des opérations de Beacon à Anchorage, a déclaré que la société n’avait pas de commentaire immédiat.

Selon le procès, Doe voulait être un agent des forces de l’ordre depuis son enfance, où il a fait du bénévolat à la California Highway Patrol Academy et a été explorateur avec le bureau du shérif local au lycée. Il travaillait comme agent de bord lorsqu’il a postulé pour être soldat en avril 2020.

Six mois plus tard, il a reçu une offre d’emploi conditionnelle, selon le procès, détaillant comment il a passé l’examen écrit requis, deux tests d’aptitude physique, réussi un test de fond et un entretien oral avec un jury.

Doe a également réussi le test psychologique écrit et l’entretien, puis a dû passer un examen polygraphique et médical dans le cadre des conditions d’emploi, selon le procès.

Lors de l’examen médical, Doe a révélé son statut d’invalidité en tant que personne vivant avec le VIH, a indiqué le procès. Il a également fourni à l’infirmière praticienne de Beacon des résultats de laboratoire récents et une note de son médecin indiquant qu’il était capable d’exercer toutes les fonctions d’un soldat sans aménagement raisonnable. Cependant, l’infirmière praticienne a noté sur des documents que Doe pourrait avoir besoin d’un accommodement.

Le procès a déclaré que la praticienne avait initialement écrit « non » à une question si elle avait des réserves sur la capacité du candidat à exercer les fonctions du poste, mais a ensuite barré cela et écrit « erreur », en notant les directives pour un agent des forces de l’ordre. Doe soutient que les directives étaient obsolètes et ne reflétaient pas les progrès de la médecine pour les personnes vivant avec le VIH.

Le lendemain, lors d’un test polygraphique, on lui a demandé s’il prenait des médicaments, selon le procès. Il a dit oui, mais a noté qu’il estimait qu’il s’agissait d’une enquête médicale interdite et qu’il avait fourni des renseignements médicaux à l’infirmière.

Il a dit à l’examinateur qu’il n’était pas à l’aise de divulguer son état de santé lorsqu’on lui a demandé à quoi servait le médicament. Doe a ensuite révélé son statut sérologique à l’examinateur lorsqu’il a été informé que le processus d’entretien pourrait être interrompu s’il refusait, selon les documents judiciaires.

Ce polygraphe a été jugé non concluant. Il en a pris un autre le lendemain, qu’il a passé sans poser de questions sur son état de santé, a indiqué le procès.

Doe a déclaré que les soldats avaient par la suite annulé son offre d’emploi conditionnelle, lui disant qu’il y avait des candidats mieux qualifiés même s’il avait déjà reçu l’offre conditionnelle et, sur les 245 candidats initiaux, Doe a déclaré qu’il était l’un des 10 finalistes.

Doe a déclaré qu’on lui avait dit que d’autres candidats avaient une expérience militaire antérieure et que d’autres vivaient déjà en Alaska. Ni l’un ni l’autre n’est une condition d’emploi, selon le procès. La moitié des 10 finalistes proposés ne vivaient pas en Alaska, selon le procès.

Le procès soutient que ces raisons « n’étaient rien de plus qu’un faux prétexte pour une discrimination inconstitutionnelle basée sur le statut sérologique de Doe ».

Mark Thiessen, Associated Press