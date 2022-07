Un homme de l’Utah plaide coupable du meurtre de sa mère et de ses 3 frères et sœurs

SALT LAKE CITY (AP) – Un homme de l’Utah a plaidé coupable mardi d’avoir tué par balle sa mère et ses trois frères et sœurs alors qu’il était adolescent en 2020.

Colin “CJ” Haynie, aujourd’hui âgé de 19 ans, a tué sa mère et l’une de ses sœurs alors qu’elles revenaient de son ramassage scolaire, puis a attendu que deux autres frères et sœurs arrivent à la maison et les ont tués, ont déclaré les procureurs.

Son père est revenu à la maison plus tard dans la soirée et a reçu une balle dans la jambe, mais a survécu après avoir arraché l’arme à son fils.

Après que le père l’ait maîtrisé, l’adolescent alors âgé de 16 ans a déclaré qu’il avait prévu de tuer tous les membres de sa famille à leur domicile dans la petite ville de Grantsville, près de Salt Lake City, ont annoncé les autorités.

Les autorités ont déclaré ne pas connaître son mobile.

CJ Haynie a plaidé coupable à quatre chefs de meurtre aggravé et à un chef de tentative de meurtre mardi. Plusieurs autres accusations d’armes ont été rejetées dans l’accord de plaidoyer, selon des documents judiciaires.

Il avait été inculpé en tant qu’adulte par les procureurs en raison de la gravité du crime du 17 janvier 2020.

Les victimes étaient sa mère, Consuelo Alejandra Haynie, 52 ans; ses sœurs Milan et Alexis, 12 et 15 ans ; et son frère de 14 ans, Matthew.

L’aîné de la famille, Danny Haynie, n’était pas à la maison au moment de la fusillade. Lors des funérailles des membres de la famille en 2020 dans la congrégation locale de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Danny Haynie a déclaré que CJ Haynes était toujours aimé et faisait partie de la famille.

La condamnation est prévue pour le 7 décembre. Un meurtre aggravé dans l’Utah entraîne généralement la possibilité de la peine de mort, mais les procureurs de l’État ne peuvent pas la demander pour les personnes reconnues coupables de crimes commis alors qu’elles avaient moins de 18 ans, même si leurs affaires sont renvoyées devant un tribunal pour adultes.

Haynie risque donc une peine de prison de 25 ans à perpétuité pour chaque condamnation pour meurtre aggravé en vertu de la loi de l’État.

The Associated Press