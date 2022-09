Un homme de Ludhiana ouvre le feu sur son voisin après que la bagarre à propos de la défécation d’un chien s’intensifie

Une bagarre au sujet d’un chien en train de déféquer s’est terminée par un homme qui a ouvert le feu sur ses voisins devant sa maison dans le secteur 32 de Ludhiana. L’incident s’est produit vendredi matin, après que le voisin de l’accusé s’est opposé à ce que le chien défèque près de sa maison jeudi soir, ce qui s’est terminé par un argument, a rapporté Indian Express. Le lendemain matin, l’accusé, son père et d’autres assistants se seraient rendus chez leur voisin et auraient ouvert le feu à deux reprises avec une arme de calibre 32.

Les accusés ont été identifiés comme étant Vijay Gambhir et Siddharth Gambhir, ainsi que leurs complices non identifiés. Le plaignant, Raman Kapoor, a déclaré que son père était allé se promener lorsque Vijay et sa femme promenaient également leur chien jeudi soir. Le père de Raman s’est opposé lorsque le chien a déféqué près de leur maison, ce qui a éclaté en dispute, Vijay abusant du père de Raman. Raman est intervenu et Vijay a menacé que son fils ne les épargnerait pas.

Une vidéo après l’incident a été partagée par le journaliste d’ABP News Harpinder Singh sur Twitter.

#Punjab के #ludhiana Plus d’informations पड़ोसियों में ही विवाद हुआ। विजय नाम का सख्श पड़ोसी सोमनाथ के घर बाहर कुत्ता लेकर आता था। Plus de 2 fois plus de temps ‘हद ही हो गई लोगों की भी’ pic.twitter.com/WG7SISaDMo – Harpinder Singh (@HarpinderTohra) 2 septembre 2022

Siddharth Gambhir, avec ses complices, a commencé à briser les vitres de la maison de Raman le lendemain. Quand il est sorti, ils ont ouvert le feu. Raman a allégué qu’ils avaient voulu lui tirer dessus, mais qu’ils avaient raté la cible. Lorsqu’il a sonné l’alarme et tenté de riposter, ils ont tiré un autre coup de feu et se sont enfuis.

Davinder Sharma, SHO, poste de police de la division numéro 7, a déclaré qu’un FIR a été enregistré contre l’accusé, qui n’a pas encore été arrêté. «Il y a eu une petite dispute au sujet du chien qui a déféqué près de la maison du plaignant la nuit dernière. La dispute s’est intensifiée et a finalement abouti à l’incident de tir », a déclaré l’Indian Express en le citant.

