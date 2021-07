Un homme de Louisiane saute dans une eau infestée d’alligators alors qu’il s’ennuie dans la circulation

Alors que tout le monde convient que passer du temps coincé dans la circulation peut devenir vraiment ennuyeux, un homme de Louisiane, aux États-Unis, est allé un peu trop loin en sautant d’un pont dans une rivière infestée d’alligators. L’ennui peut amener les gens à prendre des décisions stupides, et Jimmy Ivan Jennings est d’accord. Comme il était coincé dans la circulation pendant plus de 2 heures après qu’une collision avec plusieurs voitures ait eu lieu sur la route plus tôt dans la journée, il a décidé de sauter du pont du bassin d’Atchafalaya et de se baigner dans la rivière, puis de retourner à la voiture de son ami.

« Nous nous ennuyions à l’intérieur du camion… J’ai regardé l’eau, et elle ne semblait pas trop loin. Dès que mes doigts se sont détachés de ce côté, je me suis dit : « Oh mon dieu, c’était l’idée la plus stupide », a-t-il déclaré à Daily News.

Bien que le projet de nager dans une rivière puisse sembler amusant pour beaucoup, Jimmy était entièrement vêtu et ignorait le fait que la rivière était remplie d’alligators dangereux.

Il a également ajouté: « Ma bouche s’est ouverte dès que j’ai heurté l’eau et je me suis blessé au bras gauche. » Alors qu’il faisait de son mieux pour nager jusqu’au rivage, le courant d’eau était trop rapide et l’a conduit à l’épuisement après une heure. et demie de natation. Alors que les secours étaient en route, c’était un peu lent car il a fallu plus de 3 heures à l’équipe de secours pour atteindre Jimmy. L’homme a finalement atteint la côte d’une petite île, puis le continent, où il a été appréhendé.

Bien qu’il reconnaisse que ce qu’il a fait était insensé et qu’il ait réalisé que c’était une mauvaise décision, tout ce qu’il a fait était en mode survie pour assurer sa sécurité. Jimmy a été inculpé de méfait criminel et d’intrusion criminelle, selon le bureau du shérif de la paroisse St Martin.

