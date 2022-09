Un homme de Louisiane écope de 30 ans de conduite avec facultés affaiblies mort d’une fille de 9 ans

GRETNA, La. (AP) – Un homme de Louisiane qui a admis être ivre lorsqu’il s’est écrasé à l’arrière de la fourgonnette familiale, tuant une fillette de 9 ans, a été condamné mardi à 30 ans de prison, ont annoncé les procureurs.

Wendell Lachney, 58 ans, de la banlieue de Belle Chasse à la Nouvelle-Orléans, a plaidé coupable d’homicide au volant, de blessures par négligence au volant d’un véhicule au premier degré et d’autres infractions dans le 22 octobre 2021, l’épave qui a tué Abigail Douglas, Jefferson Parish District Attorney Paul Connick’s office a dit.

Lachney roulait à plus de 95 km/h lorsqu’il est entré dans le véhicule à Gretna, une autre banlieue de la Nouvelle-Orléans, selon la déclaration de Connick.

Lachney, qui a déjà eu deux condamnations antérieures pour CFA, avait bu du whisky et fumé de la marijuana des heures avant de conduire à l’arrière de la fourgonnette, ont indiqué les autorités.

Les soldats de la police de l’État de Louisiane ont rapporté avoir trouvé une bouteille ouverte de whisky, de vin, une tasse de bière, de la marijuana et une pipe que Lachney avait utilisée pour fumer la marijuana à l’intérieur de sa voiture. Le sang de Lachney a été prélevé plus de 2 heures et demie après l’accident et son taux d’alcoolémie était de 0,22 %, soit plus du double de la limite légale de 0,08 % pour conduire en vertu de la loi de la Louisiane.

La mère de Douglas a témoigné devant le juge de district de l’État Stephen Grefer avant qu’il ne prononce la peine. La mère a raconté avoir été arrêtée à un feu rouge lorsqu’elle a vu Lachney se rapprocher par derrière, puis s’écraser dans leur fourgonnette.

“J’ai regardé des inconnus pratiquer la RCR sur mon enfant de 9 ans sur la route de ciment froid”, a-t-elle déclaré. “Je suis tombé à genoux alors que j’attrapais un homme par les jambes et le suppliais de sauver ma fille. J’ai crié à Dieu et aux aides de me tuer à la place. Prends-moi, pour que ma fille puisse vivre. J’ai prié. J’ai supplié… As-tu entendu mes cris cette nuit-là, Wendell ?

Grefer a condamné Lachney à 30 ans sur l’accusation d’homicide au volant et à cinq ans avec sursis pour l’accusation de blessure par négligence au volant à purger en incarcération à domicile après sa sortie de prison. Le juge l’a également condamné à trois mois pour conduite imprudente d’un véhicule à moteur et à 15 jours pour possession d’accessoires de consommation de drogue.

Les peines seront purgées en même temps.

The Associated Press