Un homme de Los Angeles condamné à perpétuité pour 5 meurtres au hasard

LOS ANGELES (AP) – Un homme de Los Angeles qui a ouvert le feu sur des personnes au hasard en 2014, tuant cinq personnes et en blessant sept autres, a été condamné jeudi à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Alexander Hernandez, 42 ans, du quartier Sylmar de la ville, a été condamné à plusieurs peines à perpétuité consécutives pour le saccage.

Le bureau du procureur de district du comté de Los Angeles a initialement demandé la peine de mort pour Hernandez, mais a abandonné cette demande en 2021. Après son élection en 2020, le procureur de district George Gascón a publié une politique qui interdit en général aux procureurs de demander la peine capitale.

Les autorités ont déclaré que Hernandez avait attaqué des personnes dans la vallée de San Fernando, principalement entre mars et août 2014. En plus d’avoir tué ou blessé des personnes, il a été accusé d’avoir ouvert le feu sur quatre personnes, dont deux enfants de 12 ans qui se trouvaient dans une voiture. avec leurs parents.

De nombreuses victimes ont été abattues alors qu’elles étaient dans leur voiture, rentraient du travail ou se rendaient à l’église ou à d’autres activités. Un homme a été tué alors qu’il se tenait dans un parking, un autre alors qu’il se promenait dans un parc Sylmar, et un adolescent a été abattu dans sa voiture et paralysé après avoir déposé sa petite amie après leur bal de fin d’année au lycée, ont annoncé les autorités.

Les autorités ont déclaré qu’il n’y avait aucun motif perceptible pour les attaques. Dans certains d’entre eux, Hernandez a tiré depuis son propre véhicule, arborant à l’arrière des autocollants représentant “un crâne blanc” et les chiffres “666”, ont indiqué les autorités.

Dans d’autres, il a traqué les victimes avant d’ouvrir le feu avec un fusil de chasse, ont déclaré les procureurs.

Hernandez a plaidé non coupable pour cause de folie, mais a retiré son plaidoyer avant son procès, qui s’est prolongé pendant des années alors qu’il restait en détention.

Il a été reconnu coupable en mai dernier de cinq chefs de meurtre dans des circonstances particulières, de 11 chefs de tentative de meurtre et de plus d’une douzaine d’autres chefs d’accusation, notamment de cruauté envers les animaux et d’être un criminel en possession illégale d’une arme à feu.

Avant son procès pour meurtre, il n’a pas contesté avoir tiré sur plusieurs chiens, tuant deux d’entre eux.

