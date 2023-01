Un homme de l”Oregon recherché par la police pour enlèvement pourrait utiliser des applications de rencontres pour trouver plus de victimes, avertit la police

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Une chasse à l’homme est en cours pour un homme de 36 ans de l’Oregon soupçonné d’être armé, “extrêmement dangereux” et d’attirer des victimes sur des applications de rencontres, a averti la police.

Benjamin Obadiah Foster, de Wolf Creek, est recherché par la police pour enlèvement, tentative de meurtre et voies de fait après que des agents de police de Grants Pass ont répondu mardi soir à un appel d’agression et ont trouvé «une femme victime qui avait été ligotée et sévèrement battue jusqu’à l’inconscience.

“La victime a été transportée dans un hôpital de la région dans un état critique”, a écrit la police sur Facebook. “Le suspect a fui les lieux avant l’arrivée des policiers, mais a été formellement identifié comme étant” Foster.

La police a déclaré dimanche que la victime était dans un état critique.

“Il est possible que Benjamin Foster tente de changer son apparence en se rasant la barbe et les cheveux ou en changeant la couleur de ses cheveux”, a écrit le département, demandant au public de “porter une attention particulière à la structure du visage et aux yeux de Foster car ces traits sont très difficile à changer. »

Les forces de l’ordre préviennent que Foster pourrait changer d’apparence pendant sa fuite (Département de police de Grants Pass)

La police de Grants Pass a écrit que “l’enquête a révélé que le suspect utilise activement des applications de rencontres en ligne pour contacter des personnes sans méfiance qui pourraient être amenées à aider à l’évasion du suspect ou potentiellement en tant que victimes supplémentaires”.

Les forces de l’ordre ont délivré jeudi un mandat de perquisition dans le bloc 1300 de Sunny Valley Loop à Wolf Creek, saisissant des preuves, notamment la Nissan Sentra Foster 2008 qui aurait conduit. Le suspect a échappé à la capture “et a probablement reçu de l’aide pour fuir la zone”, a déclaré la police de Grants Pass.

Tina Marie Jones, 68 ans, de Wolf Creek, a été arrêtée lors de la perquisition, a écrit le département sur Facebook.

Le ministère offre une récompense de 2 500 $ pour les informations menant à son arrestation et à ses poursuites. Les détectives et les équipes d’arrestation des fugitifs continuent d’enquêter, a écrit la police.

Foster a une histoire troublée d’agression, selon les archives judiciaires.

Une ex-petite amie a affirmé avoir tenté de l’étrangler de rage en 2017, selon des documents judiciaires du comté de Clark, au Nevada, où elle a été accusée de coups et blessures constituant des violences domestiques. CNN signalé.

Deux ans plus tard – alors que cette affaire était toujours pendante devant le tribunal – Foster a été accusé de voies de fait, coups et blessures et enlèvement pour avoir prétendument attaqué une autre femme, sa petite amie à l’époque, selon CNN. Foster aurait étranglé la victime « jusqu’à l’inconscience à plusieurs reprises » et l’aurait ligotée pendant près de deux semaines ; elle n’a pu s’échapper qu’après avoir convaincu le suspect qu’ils avaient besoin d’un voyage au magasin, où elle lui a échappé.

Foster a accepté des accords de plaidoyer dans les deux cas, selon CNN, et a été condamné à un maximum de 30 mois de prison, mais a été crédité de 729 jours purgés dans le premier cas.

Dans l’Oregon, le chef de la police de Grants Pass, Warren Hensman, a déploré jeudi “l’agression brutale contre l’un de nos résidents” lors d’une conférence de presse et a déclaré que les autorités “ne se reposeraient pas tant que nous n’aurions pas capturé cet individu”.

Grants Pass est situé le long de l’Interstate 5, à 245 miles au sud de Portland et à un peu moins de 400 miles au nord de San Francisco.

L’indépendant a contacté le service de police de Grants Pass.