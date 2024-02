Un homme de l’Oregon a attrapé la peste bubonique. Comment les chats pourraient provoquer la peste noire en Amérique

Les derniers titres de nos journalistes à travers les États-Unis envoyés directement dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine Votre briefing sur les derniers titres des États-Unis

La « peste noire » est de retour, et cette fois elle est portée par un chat.

L’Oregon a récemment confirmé son premier cas de peste bubonique depuis près de huit ans. Les responsables de la santé de l’État pensent qu’un résident a contracté la peste auprès de son chat très malade.

Heureusement, il n’y a eu aucun décès ; la maladie du résident a été détectée à un stade précoce et la personne reçoit un traitement. Les responsables de la santé de l’État soignent également les proches du résident infecté ainsi que le chat malade.

Cette résurgence de la peste est-elle un signe avant-coureur d’une catastrophe ? Une pandémie issue du passé se profile-t-elle à l’horizon ? Aurons-nous tous besoin de réapprendre les mots de « Ring Around the Rosie » ?

Non, ça ira probablement bien.

En fait, la peste apparaît presque chaque année quelque part dans le pays.

Entre 1970 et 2020, près de 500 cas de peste humaine ont été signalés aux États-Unis, soit environ sept cas en moyenne chaque année. selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Pour la plupart, les mots « peste bubonique » évoquent des images de rats malades, de sombres villes médiévales, de masques de médecin à bec effrayant et de chariots remplis de morts. Mais la médecine a parcouru un long chemin depuis les années 1300, et les antibiotiques modernes sont très efficaces pour combattre la maladie, à condition qu’ils l’attrapent avant qu’elle n’atteigne un stade avancé.

Même si les traitements ont changé, les transporteurs n’ont pas changé ; la plupart des porteurs de la peste sont des rongeurs et d’autres petits mammifères forestiers. Les écureuils, les tamias, les rats, les chats et les chiens de prairie peuvent tous être porteurs de la maladie. Les chats sont « très sensibles » à l’infection, selon les responsables de la santé de l’État de l’Oregon, car ils chassent et mangent des rongeurs.

“Si possible, découragez leur chasse aux rongeurs”, précisent les services de santé. “Consultez immédiatement un vétérinaire si votre chat tombe malade après avoir été en contact avec des rongeurs.”

En 2021, sept comtés du Colorado ont été avertis de se méfier de la peste après la mort d’une fillette de 10 ans à cause de la maladie.

La jeune fille décédée aurait élevé des porcs, selon un rapport de Le héraut de Durango à l’époque. Les autorités sanitaires ont collecté des puces sur les animaux, estimant qu’elles auraient pu passer des porcs à la jeune fille et provoquer l’infection.

À peu près au même moment où la jeune fille est décédée, une colonie entière de chiens de prairie a disparu, ce qui a amené les responsables de la santé à croire que la peste aurait pu se propager à travers la population, puis se propager par les puces pour infecter d’autres animaux.

Les chiens de prairie sont si sensibles à la peste qu’ils servent de sorte de canari dans une mine de charbon aux autorités sanitaires du Colorado. Chaque fois qu’une colonie devient silencieuse, elle commence à tester la peste bubonique.

“Si vous remarquez une diminution de l’activité des rongeurs dans une zone où vous voyez normalement des rongeurs actifs, contactez votre agence de santé publique locale”, avait alors averti les résidents du ministère de la Santé publique du Colorado.

La peste peut être transmise à l’homme par des piqûres de puces ou par contact direct avec des animaux infectés. Ses symptômes sont généralement similaires à ceux de maladies comme la grippe ou le Covid-19, les personnes infectées développant de la toux, de la fièvre et des ganglions lymphatiques enflés.

Aux États-Unis, la peste bubonique apparaît le plus fréquemment au Nouveau-Mexique, en Arizona et au Colorado. Dans le monde entier, l’Afrique compte généralement le plus grand nombre de cas de peste chaque année, selon le CDC.