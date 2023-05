Un homme de l’Ontario aurait tué des locataires dans un différend propriétaire-locataire: la police

La police de l’Ontario, au Canada, a été impliquée dans une négociation avec un propriétaire qui aurait tiré et tué deux de ses locataires à la suite d’un différend propriétaire-locataire, puis s’est barricadé à l’intérieur pendant des heures.

Les services de police de Hamilton ont partagé dans une presse communiqué le samedi 27 mai vers 17 h 40 que la police est intervenue dans une maison de Stoney Creek, en Ontario, où elle a trouvé deux personnes mortes qui avaient été abattues.

Les autorités ont indiqué que les individus, une femme de 27 ans et un homme de 28 ans, étaient locataires et louaient à un propriétaire de 57 ans. Les trois individus se seraient disputés, lorsque le propriétaire aurait tiré et tué ses locataires.

La police a déclaré que lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux du crime, le propriétaire a refusé de coopérer avec la police et s’est barricadé à l’intérieur de sa propriété avec des armes à feu qui lui étaient enregistrées. La police a bloqué le quartier résidentiel et les négociateurs ont eu des entretiens avec l’homme toute la nuit pour tenter de « résoudre pacifiquement l’incident ».

Les négociations ont pris fin brusquement vers 22 h 30 lorsque le propriétaire a tiré sur le véhicule blindé de la police de Hamilton et a ensuite tiré des balles supplémentaires sur la police.

Les autorités ont déclaré qu’à la suite de la confrontation des propriétaires avec les autorités, ils « ont invoqué leur mandat » et « il n’y a plus de menace pour la sécurité publique ». Ils n’ont pas précisé si le suspect était décédé ou placé en garde à vue.

La police a déclaré avoir informé les familles des deux victimes, bien que leurs noms ne soient pas divulgués.

Tout au long de la négociation et de la confrontation éventuelle, les unités d’urgence de la police ont confiné la zone résidentielle et averti les voisins de rester à l’intérieur.