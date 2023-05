Un homme de Long Beach tue son frère dans l’Utah et meurt dans une fusillade policière – NBC Los Angeles

Un homme de Long Beach est mort dans une fusillade avec la police après avoir abattu son frère et blessé sa belle-sœur dans l’Utah, ont indiqué les enquêteurs.

Jeffrey Roberts, 66 ans, de Long Beach, en Californie, s’est présenté armé au domicile de son frère dans l’Utah et lui a tiré dessus peu de temps après que l’homme ait répondu à la porte. Une caméra de sonnette a capturé la vidéo et l’audio de la fusillade du 27 avril, ainsi que de la fusillade ultérieure de Roberts avec des officiers.

La vidéo a été publiée et éditée par le bureau du procureur du comté de Weber. Une vidéo de la caméra corporelle d’un officier répondant a également capturé la fusillade.

La vidéo de la sonnette montrait le frère de Roberts, Scott, répondant à la porte. Le bureau du procureur a dit qu’il était 19h11 et que Scott Roberts et sa femme étaient en train de dîner.

Dans la vidéo, Jeffrey Roberts dit à son frère qu’il est là pour voir leur mère. Scott Roberts lui dit qu’elle vit avec quelqu’un d’autre dans le Missouri depuis environ un an. Jeffrey Roberts met alors la main dans sa veste, sort une arme de poing et commence immédiatement à tirer en entrant dans la maison.

La vidéo de la sonnette a ensuite capturé Jeffrey Roberts retournant à l’extérieur, laissant tomber un clip et revenant avec un fusil et un sac. Il l’a également capturé en train de parler apparemment à quelqu’un au téléphone. L’audio est parfois inintelligible, mais il dit à la personne à l’autre bout de la ligne d’aller dans son garage et aussi de vider son compte bancaire « dès que vous le pouvez ».

Le bureau du procureur a déclaré que l’homme avait utilisé des fusées éclairantes pour mettre le feu à la maison de son frère.

Les agents sont arrivés après qu’au moins un voisin ait appelé le 911 pour signaler des coups de feu. Le bureau du procureur a déclaré que Jeffrey Roberts avait immédiatement ouvert le feu sur la police.

La caméra corporelle et la caméra de la sonnette ont montré Jeffrey Roberts sortant et tirant plusieurs balles. Les officiers ripostent et l’homme s’effondre.

Le bureau du procureur a déclaré que Jeffrey Roberts avait heurté un SUV de la police, ainsi que la porte du garage d’un voisin de l’autre côté de la rue.

Dans sa maison de Long Beach, des amis ont déclaré que Jeffrey Roberts était un homme calme, un passionné de sport automobile et une partie des équipes de ravitaillement.

Un ami, qui souhaitait ne pas être identifié, a déclaré que Jeffrey Roberts avait appelé ses amis avant la fusillade, affirmant avec colère que son frère profitait de la succession de sa mère.

« Il avait le cœur brisé et semblait bouleversé », a déclaré l’ami.

Les autorités n’ont pas établi de motif pour la fusillade et l’enquête est toujours en cours.