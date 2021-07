Un homme de Londres se lance dans la recherche pour rendre son portefeuille perdu

N’importe qui d’autre aurait abandonné après quelques essais, mais l’utilisateur de Twitter Ghazi Taimoor était déterminé à rendre un portefeuille perdu à son propriétaire d’origine, Rahul. Taimoor, qui vit dans le quartier londonien de Shoreditch, a trouvé un portefeuille marron dans la rue, mais il ne contenait que les cartes bancaires du propriétaire et la seule information disponible à son sujet était son nom. Partageant les détails de la mission « traquer Rahul », Taimoor a partagé un fil Twitter. Il a raconté comment et où il a trouvé le portefeuille et a déclaré qu’il mettrait à jour sa recherche du propriétaire du portefeuille.

Vérifiez-le:

Les gars! Je viens de trouver ce portefeuille sur Shoreditch High Street. Le nom sur la carte bancaire suggère que le portefeuille appartient à un Rahul R******. Il est temps de traquer RAHUL. Vous mettra à jour pic.twitter.com/Z7u2aUpZHK – Ghazi Taimoor (@ghazi_taimoor) 29 juillet 2021

Taimoor a plaisanté sur le fait que Rahul était une personne « privée » après avoir échoué à trouver quelqu’un avec la même chose sur Facebook et Instagram. Une recherche d’images sur Google a suggéré que Rahul vivait dans le Gujarat, en Inde, mais cela semblait être une non-option dans ce cas.

Une recherche d’images Google suggère que tous les Rahul R******* vivent à Gujrat, en Inde. Ne pensez pas que c’est eux. Besoin de suggestions ! — Ghazi Taimoor (@ghazi_taimoor) 29 juillet 2021

Mais finalement, Taimoor a pu déterminer « Rahul R****** » qui vivait à Londres. Cependant, son compte était privé et il n’a pas pu être contacté.

Après quoi, Taimoor a découvert le nom et l’adresse de l’entreprise alimentaire où il travaillait et a décidé de se rendre à son siège social pour retrouver Rahul avec son portefeuille.

LinkedIn dit que Rahul travaille pour une entreprise britannique de produits alimentaires et de boissons. Ça doit être lui ! Je vais appeler leur siège social maintenant. Google Maps recherche leur siège social. — Ghazi Taimoor (@ghazi_taimoor) 29 juillet 2021

Il a plaisanté en disant que si Rahul acceptait son amitié et réalisait comment l’univers avait « conspiré » pour le réunir lui et le portefeuille. Ouf ! ce fut une journée mouvementée et l’heure d’une pause-café bien méritée avant que Taimoor ne se précipite au ralenti comme Anjali pour rencontrer son Rahul.

Pensée alors que je marche vers Rahul : sait-il que l’univers nous a conspirés pour nous rencontrer ? Acceptera-t-il ce geste d’amitié ? Rahul est-elle féministe ? — Ghazi Taimoor (@ghazi_taimoor) 29 juillet 2021

Ok distrait. Arrêté à un Pret pour prendre un café en chemin. Retour dessus maintenant. Où étions-nous ? — Ghazi Taimoor (@ghazi_taimoor) 29 juillet 2021

Enfin, Taimoor a pu retrouver Rahul et lui rendre le portefeuille lors d’une réunion «aux yeux larmoyants».

La chasse aux tweets en direct a attiré beaucoup d’attention en ligne et est devenue virale, recueillant plus de 10 000 likes ainsi que plusieurs réactions sur le site de microblogging. Les gens ont loué Taimoor pour ses efforts en faveur d’un étranger.

Qu’Allah vous récompense 10 fois pour vos efforts – Adnan El Jooss⚡ (@werzadnan) 30 juillet 2021

J’ai adoré ce fil ! Vous auriez pu parcourir les rues en chantant « Gumshuda », mais je suppose que cela a mieux fonctionné ! Soyez béni – Shashi (@ShashiAltekar) 31 juillet 2021

Vos futurs petits-enfants : Dada jee comment es-tu devenu célèbre du jour au lendemain. Soo bêta. Aik dafa ka zikar hai……..— Mahnoor (@HatesHerKhala) 30 juillet 2021

