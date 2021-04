Un homme de Londres passe six ans à se garer à chaque endroit du supermarché local, voici pourquoi

Un homme du sud-est de Londres a mis six ans pour accomplir une mission inhabituelle de stationnement dans chaque baie disponible de son supermarché local préféré, 39 ans, Gareth Wild, de Bromley, a donné des détails sur l’achèvement de sa quête sur Twitter, y compris un Feuille de calcul colorée et diagrammes du parking Sainsbury’s à Walters Yard indiquant les pires et les meilleurs emplacements de stationnement.

Wild, père de deux enfants et directeur de production, a déclaré qu’il allait à Sainsbury’s depuis 16 ans et, dans le but d’ajouter du plaisir à la corvée mondaine, un jour il a pensé: «wow, je pourrais probablement me garer dans chacun des ces espaces ont donné suffisamment de temps »et il a donc commencé son projet sur six ans. Il explique que son plan initial était de «tracer le nombre de fois où il s’est garé de certaines manières», mais s’est rapidement rendu compte que ce n’était pas la bonne chose à faire.

Au cours des six dernières années, j’ai conservé une feuille de calcul répertoriant toutes les places de stationnement que j’ai utilisées au supermarché local dans le but de me garer dans toutes. Cette semaine, j’ai terminé mon Magnum Opus! Un fil. – Gareth Wild (@GarethWild) 27 avril 2021

Le 27 avril, Wild a annoncé qu’il «avait terminé son Magnum Opus» dans un fil Twitter détaillant comment il avait atteint l’objectif. Wild a utilisé Google Maps et des feuilles de calcul pour marquer 211 places de stationnement disponibles – hors places pour handicapés et motos – pour les diviser en catégories marquées AF.

Après un calcul approximatif de ses voyages hebdomadaires «plus le voyage supplémentaire étrange pour les extras», le projet a été estimé à être achevé en quatre ans, mais la pandémie l’a poussé à six.

Je fais un grand magasin une fois par semaine avec des voyages supplémentaires occasionnels pour récupérer des extras, mais un chiffre conservateur de 60 visites par an signifiait que je pourrais en théorie avoir terminé mon défi en moins de quatre ans. Malheureusement, une pandémie mondiale m’a ralenti. – Gareth Wild (@GarethWild) 27 avril 2021

Dans les diagrammes étiquetés, Wild a divisé chaque bloc par une lettre et des catégories colorées avec des baies numérotées qu’il a cochées et ajoutées à sa «feuille de calcul super géniale».

Pour me permettre d’identifier facilement dans quel espace je me garais, j’ai attribué à chaque « bloc » une lettre et dans chaque bloc, des numéros de baie que je noterais sur mon téléphone, puis je les ajouterais à ma feuille de calcul super géniale. pic.twitter.com/y785tdxhhw– Gareth Wild (@GarethWild) 27 avril 2021

La publication a accumulé des milliers de réactions d’internautes fascinés en ligne avec plus de 1 lakh likes, plus de 2000 commentaires. Étonné par la réponse, a-t-il ajouté, il « aime une bonne feuille de calcul mais ne s’attendait jamais à ce genre de réaction. »

Partageant une image des titres de feuilles de calcul, «Sainsbury’s Car Park Extravaganza», il a expliqué que cela avait ajouté «un peu de razzle supplémentaire pour embellir la présentation.» Parler à BBC, a-t-il plaisanté, «cela ressemble aux anciens albums d’autocollants Panini, mais une version vraiment ennuyeuse de celui-ci.»

Interrogé sur son espace préféré en particulier, il a répondu que c’était le «C11» qui est le premier «on voit au-delà des baies restreintes, juste à l’avant, près des chariots».

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici