Un homme de l’Okanagan récupère des canettes pour soutenir la construction de sentiers accessibles aux fauteuils roulants – Kelowna Capital News

Lorsque Bob Richards se promène le long du front de mer du lac Skaha à Penticton, il pense à sa défunte épouse qui aimait la nature et la beauté de l’Okanagan.

Mais il ne peut s’empêcher de se souvenir de toutes les fois où elle a eu du mal à se déplacer dans les sentiers de la région parce qu’elle était en fauteuil roulant.

C’est pourquoi, à l’âge de 79 ans, le résident de Penticton s’est maintenant donné pour mission de recueillir des fonds pour soutenir la construction de sentiers accessibles aux fauteuils roulants dans le sud de l’Okanagan.

« Il y a des gens qui passent à côté de la beauté et de la nature de l’Okanagan », a-t-il déclaré. “Je connais des gens qui vivent ailleurs qui disent que l’accès aux fauteuils roulants sur leurs plages est beaucoup plus convivial que ce que nous avons ici.”

L’épouse de Richards, Patricia, est décédée le 13 décembre 2015. Penser à l’amour du couple pour l’exploration des espaces extérieurs de la région ne manque jamais de faire sourire le résident de Penticton.

Mais cela n’a pas toujours été aussi facile. Patricia a tenté de gravir Munson Mountain dans son fauteuil roulant, ce qu’elle a toujours rêvé de faire seule. Après avoir parcouru les trois quarts de la montée, des problèmes de sécurité ont empêché le voyage d’aller plus loin.

C’est à ce moment-là que Richards a décidé qu’il était temps de mener un véritable changement dans sa communauté pour quelque chose qui lui tenait tant à cœur.

“Après le décès de Patricia en 2015, je savais que je voulais mettre mon énergie dans ce projet, mais cela ne s’est tout simplement jamais concrétisé à ce moment-là”, a-t-il expliqué. “Je voulais former un groupe, m’inscrire et essayer d’aider à mettre en place un accès sécuritaire aux fauteuils roulants sur nos sentiers.”

Près de sept ans plus tard, le joueur de 79 ans est de retour pour une autre remise des gaz. Pendant la majeure partie de 2022, il a passé ses journées à collecter des canettes autour de Penticton, dans le but de collecter le plus d’argent possible pour relancer le projet.

“Une fois que 20 ou 30 personnes auront signé pour ce nouveau groupe, je convoquerai une réunion pour trouver un exécutif et travailler pour nous inscrire”, a déclaré Richards.

Premièrement, le résident de longue date de l’Okanagan veut promouvoir l’idée d’améliorer le sentier existant au bord du lac Vaseaux, combiné à un appel au ministère des Pêches pour construire des quais accessibles aux fauteuils roulants.

Ses plans, cependant, vont bien plus loin que cela.

Parmi ses objectifs figurent la promotion de sentiers adaptés aux fauteuils roulants sur le front de mer de Penticton et l’amélioration de l’accessibilité d’un tronçon de 20 kilomètres sur le sentier KVR.

“Je sais que cela va prendre beaucoup de temps”, a-t-il déclaré. “Obtenir des subventions, faire des présentations à la ville… ce n’est pas une mince tâche, mais je pense que nous devons commencer à explorer cela.”

Il est maintenant temps de sensibiliser le public aux problèmes de sécurité qui, selon Richards, existent actuellement sur le sentier KVR et dans d’autres endroits du sud de l’Okanagan.

“Il y a beaucoup de variations avec cela et vous devez vous assurer que les améliorations sont respectueuses de l’environnement”, a déclaré Richards.

Bien qu’il ne sache pas exactement combien cela coûterait, il dit que le moins qu’il puisse faire est de continuer à pousser ce qu’il croit être des changements d’accessibilité attendus depuis longtemps à l’extérieur.

“Si quelque chose peut arriver, je serais ravi et Patricia serait ravie aussi.”

Les personnes intéressées à s’impliquer dans le projet sont priées d’envoyer un courriel à Richards à [email protected] ou d’appeler le 250-492-6068.

