Un homme de l’Okanagan disparaît après avoir planifié un voyage de camping dans l’intérieur de la Colombie-Britannique

Avez-vous vu Taren (Terry) Ray Lacey ?

La GRC de Vernon North Okanagan est à la recherche de la personne de 60 ans disparue.

Lacey a été entendu pour la dernière fois le 24 juin et avait fait part à sa famille de son intention de voyager et de camper à travers l’intérieur de la Colombie-Britannique avant de se rendre dans le Lower Mainland.

Sa famille et ses amis sont sans nouvelles de lui depuis et s’inquiètent pour son bien-être.

Lacey est décrite comme 6’1 et 181 livres. Il a les cheveux gris, les yeux bleus et porte généralement des lunettes.

La caravane de Lacey est à l’arrière d’une camionnette blanche Ford F250 2012 portant la plaque d’immatriculation PC848V de la Colombie-Britannique.

Toute personne qui voit son véhicule ou qui a des informations sur sa localisation est priée de contacter la police locale ou Échec au crime.

