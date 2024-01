Un homme de l’Ohio qui a lancé des cocktails Molotov dans une église est condamné à 18 ans de prison

Le bureau extérieur du FBI à Cleveland a appris au cours de l’enquête que M. Penny était responsable de l’attaque et qu’il était membre d’un groupe de l’Ohio appelé White Lives Matter, qui a « des opinions racistes, pro-nazies et homophobes », selon à la plainte.

Plus tôt ce mois-là, des membres de ce groupe avaient assisté à un événement de drag à Wadsworth, dans l’Ohio, où ils brandissaient des drapeaux à croix gammée et criaient des insultes racistes et homophobes et « Heil Hitler », selon la plainte. M. Penny a assisté à cet événement et portait un pantalon de camouflage, un gilet tactique et une veste avec un écusson d’arme à feu, indique la plainte.

Les spectacles mettant en vedette des artistes de drag dans lesquels les hypothèses sur le genre sont remises en question sont devenus ces dernières années un champ de bataille sur le genre et l’identité aux États-Unis. Les partisans voient les spectacles familiaux comme des opportunités d’accueillir des jeunes qui ne se sentent pas à l’aise dans les rôles de genre traditionnels, tandis que les opposants, souvent conservateurs et républicains, soutiennent que les artistes visent à cibler les enfants et à les sexualiser.

Plusieurs États, dont le Tennessee, l’Idaho et le Texas, ont envisagé une législation qui freinerait ces représentations. La Cour suprême a refusé en novembre de rétablir une loi de Floride qui restreignait les représentations.

La Ligue anti-diffamation et le groupe de défense LGBTQ GLAAD ont déclaré mardi avoir trouvé au moins 41 autres épisodes anti-LGBTQ+ visant des institutions religieuses entre août 2022 et août 2023.