Il n’y a pas de pénurie de personnes aimables dans ce monde. L’une de ces personnes s’est rendue dans un restaurant de l’Ohio et a laissé un pourboire de 5 600 $ (environ 4 15 000 roupies) à l’ensemble du personnel. L’incident a eu lieu au Souk Mediterranean Kitchen à Tolède il y a plus d’une semaine.

Selon CNN, le restaurant emploie 28 personnes. Certains employés étaient en congé le jour où cet incident s’est produit, mais cet homme a laissé le pourboire à chaque membre du personnel.

L’éclosion de coronavirus a paralysé les activités économiques de nombreux pays du monde. Les restaurants et les hôtels ont été parmi les plus touchés en raison de la pandémie. L’arrêt des activités économiques pendant une certaine période a eu un impact sur les revenus de la classe ouvrière. Les entreprises ont mis en œuvre des réductions de salaire, réduisant les revenus de nombreuses personnes. Pour la même raison, les employés du restaurant de l’Ohio n’ont pas été en mesure d’acheter un arbre de Noël ou des cadeaux pour leur famille.

Cependant, le pourboire généreux du gentil homme leur a permis de célébrer Noël avec leurs familles. Chaque membre du personnel a reçu 200 $ lorsque le pourboire était également réparti entre eux.

«Le personnel de votre restaurant devient votre famille et tout le monde se soucie les uns des autres. Je suis resté en dehors de la cuisine pour donner aux employés des heures pour passer et mettre des cadeaux sous le sapin pour leurs enfants, donc c’était tellement énorme pour nous », a rapporté CNN citant Moussa Salloukh, propriétaire et chef du souk.

La personne qui a donné une telle somme en pourboire a demandé au restaurant de ne pas divulguer son nom, ce qui lui a permis de rester anonyme.

Le propriétaire a ouvert le restaurant en 2019 et avait du mal à le maintenir à flot financièrement après le déclenchement de la COVID-19[feminine . Il a dit que de tels gestes aimables lui donnaient l’espoir que tout ira bien dans les jours à venir.

Faisant l’éloge de l’homme gentil, Salloukh a dit qu’un simple merci ne suffit pas pour ce qu’il a fait.

Quelque chose de similaire s’est produit le mois dernier lorsqu’un homme a laissé un pourboire de 3000 $ pour une seule bière dans un restaurant de Cleveland. Brendan Ring, le propriétaire du restaurant, a raconté tout l’incident sur Facebook.

L’homme avait commandé une bière coûtant 7,02 $. Après avoir bu son verre, il a demandé l’addition. Avant de quitter le restaurant, il a remis sa carte de crédit à Ring. Lorsque le propriétaire a vu le bordereau après que le client est sorti du restaurant, il a constaté que l’homme avait «laissé un énorme pourboire de 3000 $ sur un seul achat de bière».

L’homme avait demandé au propriétaire de distribuer le pourboire aux membres du personnel.