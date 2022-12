Un homme de l’Ohio inculpé pour avoir menacé un responsable électoral de l’Arizona

PHOENIX (AP) – Un homme de l’Ohio a été inculpé mercredi devant un tribunal fédéral pour avoir proféré une série de menaces contre un responsable électoral de l’État de l’Arizona.

Un grand jury à Phoenix a inculpé Joshua Russell, 44 ans, de Bucyrus, a déclaré le ministère américain de la Justice.

Il est accusé de trois chefs d’accusation chacun d’avoir fait une communication interétatique menaçante et d’avoir passé un appel téléphonique interétatique menaçant.

Russell est accusé d’avoir laissé un message vocal menaçant à un fonctionnaire du bureau du secrétaire d’État de l’Arizona le jour de la primaire d’août de l’État, à nouveau en septembre, puis une semaine après les élections générales de novembre.

Selon des documents judiciaires, Russell a qualifié le fonctionnaire de «traître» et de «terroriste». Chaque message vocal comprenait également une menace de mort.

Les procureurs n’ont pas identifié le responsable des élections.

Russell a été arrêté et a fait une première comparution devant le tribunal lundi. Il pourrait faire face à plus de 20 ans de prison s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation.

Les archives judiciaires n’ont pas montré d’avocat répertorié pour Russell.

Le bureau local du FBI à Phoenix mène l’enquête.

Cette affaire est l’une des multiples affaires qui sont examinées par un groupe de travail du DOJ axé uniquement sur les menaces électorales.

En août, le DOJ a inculpé cinq personnes pour avoir proféré des menaces de violence contre des agents électoraux au milieu d’une vague croissante de harcèlement et d’intimidation liée à l’élection présidentielle de 2020. À l’époque, le ministère avait enquêté sur plus de 1 000 messages de harcèlement et de menace adressés aux travailleurs électoraux. Environ 100 d’entre eux ont atteint le niveau de poursuites potentielles.

L’Arizona, qui a été l’épicentre de la désinformation électorale, a été particulièrement ciblé.

En juillet, le FBI a arrêté un homme du Massachusetts pour avoir menacé de faire sauter le plus haut responsable électoral de l’Arizona à la suite des élections de 2020 qui ont vu l’ancien président Donald Trump perdre dans l’État. Il a été accusé d’avoir menacé de faire exploser une bombe dans «l’espace personnel» de la secrétaire d’État démocrate Katie Hobbs si elle ne démissionnait pas.

Hobbs a remporté la course au poste de gouverneur de l’Arizona.

The Associated Press