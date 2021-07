Un homme de l’Ohio inculpé du complot «Incel» visant à tuer des femmes lors d’une fusillade sur le campus de l’OSU

CINCINNATI, Ohio. – Un homme de 21 ans de Hillsboro fait face à des accusations de crime de haine après que les procureurs fédéraux ont déclaré qu’il s’était armé d’une mitrailleuse et avait prévu de tuer des femmes lors d’une fusillade de masse.

Selon le procureur américain du district sud de l’Ohio, Tres Genco s’est identifié comme un « incel », abréviation de célibataire involontaire.

« Le mouvement Incel est une communauté en ligne composée principalement d’hommes qui nourrissent de la colère envers les femmes », a déclaré le procureur américain Vipal Patel dans un communiqué de presse. « Les Incels préconisent la violence pour soutenir leur conviction que les femmes leur refusent injustement l’attention sexuelle ou romantique à laquelle elles pensent avoir droit. »

En mars 2020, le département du shérif du comté de Highland a été appelé au domicile de Genco, selon des documents judiciaires. Une personne, qui n’était pas identifiée dans les dossiers, avait signalé que Genco s’était barricadé dans sa chambre avec une arme à feu et que la personne craignait de se blesser ou d’avoir l’intention de blesser d’autres personnes.

Les procureurs ont déclaré que Genco vivait à Hillsboro, dans l’Ohio, une ville d’environ 6 500 habitants située à environ une heure de route à l’est de Cincinnati.

Après avoir fait se rendre Genco, les enquêteurs ont déclaré avoir trouvé un fusil de style AR-15 avec une crosse et un pistolet Glock modifiés pour tirer de manière entièrement automatique sans numéro de série. Ils ont dit avoir également trouvé de nombreux écrits remontant au moins à 2019.

Dans ces écrits, il a nommé une date pour son tir de masse proposé : le 23 mai 2020, selon des documents judiciaires, un peu plus de deux mois après son arrestation. Les enquêteurs du FBI ont indiqué que l’Ohio State University était une cible possible dans les documents judiciaires.

Cette année-là, Genco a acheté des gants tactiques, un gilet pare-balles, un sweat à capuche portant le mot « Revenge », un pantalon cargo, un couteau bowie, un masque facial et plusieurs magazines, ont déclaré les procureurs.

Il a également écrit un document en août qu’il a intitulé « Une symphonie hideuse », qu’il a qualifié de manifeste, selon des documents judiciaires.

« Je suis déjà prêt à entrer dans l’armée américaine », aurait-il écrit. « Cette formation sera pour l’atteinte d’une réalité, la mort de ce dont j’ai été le plus privé, mais aussi chérir et fantasmer sur l’opportunité d’avoir mais qui a été négligée : les femmes.

« Je massacrerai par haine, jalousie et vengeance… Je vais enlever le pouvoir de la vie qu’ils me refusent, en montrant qu’il y a plus que le bonheur et l’épanouissement, il y a la mort englobante, le grand égaliseur. «

Ce mois-là, Genco a commencé la formation de base de l’armée en Géorgie, ont déclaré les procureurs. Peu de temps après, il a été démis de ses fonctions pour « performance et conduite de niveau d’entrée », ont rapporté des responsables.

Des agents du FBI ont déclaré que ses écrits montraient qu’il espérait tuer 3 000 personnes. Des agents ont déclaré qu’il avait surveillé une université et effectué des recherches en ligne sur les sororités.

Qu’est-ce qu’un « incel ? » :Un adolescent canadien a été accusé de terrorisme inspiré par le mouvement « incel » en ligne.

« Genco a effectué des recherches sur Internet pour des sujets tels que « la planification d’un crime par balle » et « quand se préparer à un crime devient-il une tentative ? » « , précisent les documents judiciaires.

Les agents ont également déclaré que Genco s’était comparé à Elliot Rodger, qui a tué six personnes et en a blessé 14 en 2014 près du campus de l’Université de Californie à Santa Barbara. Deux des victimes étaient des femmes à l’extérieur d’une maison de sororité. Rodger a souligné son désir de punir les femmes dans des vidéos YouTube.

Depuis lors, plusieurs médias sociaux comme Facebook et Reddit ont réprimé les communautés Incel. Reddit a carrément interdit plusieurs d’entre eux.

Un rapport de USA TODAY sur le phénomène a indiqué que l’une de ces communautés comptait 40 000 membres.

Genco est accusé de tentative de crime haineux et de possession illégale d’une mitrailleuse. Les procureurs affirment que l’accusation de crime de haine est passible d’une peine d’emprisonnement à vie et que l’accusation de mitraillette est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison.