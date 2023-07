Un homme de l’Ohio condamné à la prison à vie pour le viol d’une fillette de 10 ans qui a voyagé pour avorter

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

L’homme accusé d’avoir violé une fillette de 10 ans dans l’Ohio qui avait dû demander des soins d’avortement dans l’Indiana l’année dernière a été immédiatement condamné à la prison à vie après avoir changé son plaidoyer de culpabilité.

Gerson Fuentes a été inculpé de deux chefs d’accusation de viol dans une affaire qui a fait l’objet d’un examen national à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe contre Wadedéclenchant une vague d’interdictions d’avortement au niveau des États qui ont créé des champs de mines juridiques et médicaux pour les prestataires et leurs patients à travers les États-Unis.

Le 5 juillet, Fuentes a été condamné à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après un minimum de 25 ans.

Après que la Cour suprême a annulé un droit constitutionnel à l’avortement en juin dernier, les responsables de l’Ohio – parmi plusieurs États qui ne prévoient aucune exception pour les avortements résultant de grossesses résultant d’un viol ou d’un inceste – ont rapidement interdit l’avortement après environ six semaines de grossesse.

Environ une semaine plus tard, une fillette de 10 ans et sa mère ont été référées à un prestataire dans l’Indiana voisin, où elles pouvaient légalement demander des soins d’avortement. L’histoire est devenue un paratonnerre politique instantané, les défenseurs du droit à l’avortement soulignant les implications dangereuses et profondes des interdictions radicales de soins, tandis que les experts et les responsables de droite ont faussement rejeté l’affaire comme un canular.

Le nouveau plaidoyer de Fuentes était en échange d’une peine de prison à vie recommandée conjointement avec possibilité de libération conditionnelle après un minimum de 25 ans, selon le procureur adjoint du comté de Franklin, Dan Meyer. Fuentes pourrait également encourir cinq ans de prison supplémentaires

La juge de la Cour des plaidoyers communs de l’Ohio, Julie Lynch, aurait condamné Fuentes à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, si la famille de la jeune fille ne l’avait pas «supplie» d’accepter la peine, une «pilule très difficile à avaler pour ce tribunal», le dit le juge.

« Quiconque a déjà été dans cette salle d’audience au cours des 20 dernières années sait ce que ce tribunal pense de ces bébés, de ces jeunes, violés », a déclaré le juge Lynch, selon le Dépêche Colomb.

« Cependant, aujourd’hui, à la demande de la famille, ce tribunal prononcera une peine sans commentaire et tout le monde sait à quel point cela va être difficile. Parce que le tribunal considère que c’est la pire de l’infraction », a-t-elle ajouté.

Gerson Fuentes est photographié lors d’une audience sur les obligations en juillet 2022 (PA)

L’obstétricienne-gynécologue Dr Caitlin Bernard, qui avait brièvement mentionné l’affaire aux journalistes l’année dernière, a été réprimandée par des responsables de l’État républicain et ciblée par des médias de droite, qui ont faussement suggéré que le crime contre la fillette de 10 ans était faux, a exigé de voir les dossiers criminels et médicaux, et a alimenté un déluge d’attaques accusant sans fondement le médecin de ne pas avoir informé les forces de l’ordre du cas de son patient.

Les archives et les témoignages ont montré que l’affaire avait été signalée aux agences de l’État, comme l’exige la loi.

Les avocats du Dr Bernard ont fustigé la campagne judiciaire du procureur général de l’Indiana contre elle comme étant sans fondement et politiquement motivée.

Le 25 mai, le Medical Licensing Board de l’Indiana a déterminé qu’elle avait violé les lois sur la confidentialité des patients en parlant à un journaliste de l’affaire, mais les responsables du GOP n’ont pas révoqué sa licence, ce qu’ils avaient demandé comme punition.

Son avocate, Alice Morical, a déclaré dans un communiqué que le Dr Bernard était reconnaissant que la commission médicale l’ait exonérée des fausses allégations portées contre elle.

« Le Dr Bernard a courageusement défendu l’accès à des soins médicaux compatissants et c’est une professionnelle accomplie qui mérite de soigner ses patients sans reproche », a déclaré Mme Morical.

Plus d’une douzaine d’États ont effectivement interdit l’avortement dans la plupart des cas dans l’année qui a suivi la décision de la Cour suprême en Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization.

Les législateurs de l’Indiana ont également approuvé une interdiction quasi totale de l’avortement dans l’État, avec des exceptions pour le viol, l’inceste et les complications médicales potentiellement mortelles, mais un juge a temporairement bloqué la loi, parmi plusieurs à travers les États-Unis qui ont été suspendues par les tribunaux. L’État a été le premier à mettre en place de nouvelles restrictions à l’avortement après la Dobbs décision.

Mais le 30 juin, la plus haute cour de l’Indiana a statué que si la constitution de l’État garantit un droit à l’avortement, celui-ci n’est autorisé que lorsque cela est nécessaire pour sauver la vie de la patiente enceinte ou en cas de risque grave pour la santé.

Dans l’Ohio, les électeurs cet automne semblent susceptibles de peser sur un amendement constitutionnel proposé par l’État pour consacrer le droit aux soins d’avortement.

Une coalition de groupes de défense des droits à l’avortement a annoncé cette semaine avoir recueilli plus de 710 000 signatures, soit près du double du nombre requis, pour déposer un amendement sur les bulletins de vote en novembre.