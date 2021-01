COLUMBUS, Ohio – Un homme de l’Ohio est accusé d’avoir volé un portemanteau lors des émeutes du Capitole américain et un autre a été trouvé avec de la marijuana et une bouteille ouverte de bourbon, selon les archives judiciaires.

Dustin Byron Thompson et Robert Anthony Lyon étaient assis sur le trottoir dans une rue près du parc du Capitole américain quelques heures après l’émeute du 6 janvier lorsqu’ils ont été approchés par deux agents spéciaux de la police du Capitole.

Thompson, 36 ans, du district universitaire de Columbus, portait un chapeau d’hiver Trump 2020 et un gilet pare-balles, et Lyon, 27 ans, qui, selon les archives, a résidé à Columbus et Reynoldsburg, avait un drapeau Trump 2020. Le couple a déclaré aux agents qu’ils attendaient qu’un Uber les ramène à leur hôtel du Maryland, selon les archives judiciaires obtenues par The (Columbus) Dispatch, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Les agents ont dit aux hommes qu’ils se trouvaient dans une zone sécurisée et les ont dirigés vers un endroit où ils pourraient être récupérés. Alors que les deux commençaient à partir, Thompson a ramassé un porte-manteau en bois avec des supports en laiton qui se trouvait derrière lui.

Des hommes de l’Ohio accusés de conduite désordonnée sur les terrains du Capitole

Vendredi, Thompson et Lyon ont chacun été accusés d’entrer ou de rester sciemment dans un bâtiment ou un terrain fédéral restreint sans autorisation légale, une entrée violente et une conduite désordonnée pour les motifs du Capitole.

Thompson a également été accusé de vol du portemanteau. Les accusations ont été déposées devant le tribunal de district américain du district de Columbia, où toutes les accusations portées contre les personnes impliquées dans l’insurrection sont traitées.

Aucun des deux hommes n’a pu être joint pour commenter vendredi.

Lorsque Thompson a attrapé le portemanteau pour partir, des agents ont immédiatement été soupçonnés de son apparence – et confirmés plus tard par un code à barres sur l’article – ont été volés à l’intérieur du bâtiment du Capitole. Les archives indiquent qu’il a été tiré de S132, un bureau du secrétaire américain du Sénat situé au rez-de-chaussée (premier) du Capitole américain.

Les agents ont dit à Thompson de poser le porte-manteau. Il s’exécuta, mais s’enfuit immédiatement. Lyon n’a pas tenté de courir, a coopéré avec les agents et leur a donné le consentement pour fouiller son sac à la recherche de biens volés. À l’intérieur, ils ont trouvé de la marijuana, deux pipes et une bouteille ouverte de bourbon qui ont été confisquées, selon les archives.

Lyon a également identifié Thompson, qu’il a dit avoir rencontré quelques années plus tôt à l’Ohio State University, et a permis aux agents de regarder son téléphone portable, qui contenait une photo de Thompson et montrait plusieurs appels entre les deux hommes. Après l’avoir interviewé, les agents ont permis à Lyon de partir.

Après l’interrogatoire, Lyon est retourné à leur hôtel du Maryland pour trouver Thompson, et le lendemain, les deux sont rentrés chez eux en Ohio.

«Wooooo! «Merica Hey! C’est notre maison! ‘: Une enquête fédérale

Le 11 janvier, Lyon a été interrogé par des agents du FBI dans sa résidence de Columbus, selon les archives judiciaires. Il a déclaré que lui et Thompson s’étaient rencontrés dans «une université de l’Ohio» – censée être l’État de l’Ohio – et qu’ils se connaissaient depuis quelques années.

C’était l’idée de Thompson de se rendre au Capitole, a déclaré Lyon, et alors qu’il se trouvait à proximité du bâtiment du Capitole, Thompson s’était éloigné de lui et était revenu avec un portemanteau en bois avec des supports en bronze.

Lyon a déclaré au FBI qu’il n’avait pas demandé d’où venait le stand.

Il a accepté d’autoriser les agents du FBI à voir les messages sur son téléphone, en particulier avec Thompson, et leur a donné le consentement pour télécharger son Samsung Note 4. Les dossiers indiquent que l’appareil contenait une photo de Thompson tenant le porte-manteau volé et un drapeau américain à l’extérieur du Capitole et une vidéo envoyée de Thompson à Lyon le jour des émeutes.

La vidéo montre un bureau du Capitole saccagé et Thompson passant devant un miroir avec son téléphone portable, s’enregistrant et criant: « Wooooo! ‘Merica Hé! C’est notre maison! »

Les autorités fédérales ont également découvert des images de sécurité montrant Thompson entrant dans le bâtiment du Capitole, entrant dans un bureau et sortant de la pièce avec une bouteille de bourbon. Il quitte ensuite le bâtiment du Capitole.

Un agent du FBI a remarqué que Lyon avait envoyé un message sur son téléphone portable à Thompson alors que les émeutes étaient en cours au Capitole disant: « Nous devons sortir le (juron) avec ce trophée. » Interrogés sur la raison pour laquelle ce message venait de Lyon s’il ne prenait pas le portemanteau et n’était pas au Capitole, les agents du FBI ont déclaré dans les archives judiciaires que Lyon «devenait visiblement nerveux et exprimait sa volonté de dissiper tout malentendu et de coopérer».

Cependant, Lyon a dit aux agents du FBI qu’il n’avait pas été à l’intérieur du Capitole, mais il pensait que Thompson l’avait été.

Quatre minutes après que Thompson soit montré dans la première séquence quittant le Capitole, la vidéo montre Thompson rentrant dans le bâtiment avec Lyon. Le couple est entré dans le même bureau qu’avant, des enregistrements et des images le montrent, et cette fois, lorsqu’ils quittent Thompson, il porte un porte-manteau.

