2020 en général a été une année bizarre. Le monde dans son ensemble, y compris les industries, a été secoué par coronavirus maladie. De nombreuses personnes ont été contraintes de fermer leur entreprise, de nombreuses autres ont perdu leur emploi. Certaines personnes ont également souffert d’une perte personnelle grave dans laquelle leur proche ou un membre connu a perdu la vie à cause du virus mortel. On dit que le virus a d’abord éclaté en Chine, puis s’est propagé dans diverses parties du monde. En raison du virus, le transport, d’une certaine manière, a été interrompu en raison de différents verrouillages imposés à différents États et pays.

Alors que 2020 touche à sa fin, on pourrait supposer que l’année est finie avec son bizarrerie et son absurdité. Cependant, ce n’est pas vrai. Lors du dernier incident étrange, un homme basé dans l’Ohio se promenait entièrement nu dans la rue. Selon un rapport publié dans Le New York Post, l’homme ne portait qu’un masque de panda. En dehors de cela, il n’y avait aucun vêtement sur son corps. Il portait une paire de rollers sur une autoroute.

L’homme non identifié basé dans l’Ohio a été enregistré à Columbus. La vidéo avait été tournée par un passager de voiture nommé Dijon Revels le 15 décembre. L’homme était présent sur l’autoroute 670 est. Selon la vidéo accessible par le portail, on peut voir l’homme faire du patin à roulettes tout en tenant un bâton épais comme une chose. Si l’on en croit la personne qui a enregistré le clip, c’est qu’elle tenait apparemment une perche à selfie. L’homme non identifié se déplaçait à une bonne vitesse sur l’autoroute à huit voies. Ce que l’on voit aussi, c’est que l’homme bouge sur le côté lorsqu’il entend une voiture klaxonner, la laissant passer.

Une personne du département des transports de l’Ohio a déclaré: « Les piétons ne sont pas autorisés sur les autoroutes. Des panneaux sont affichés à toutes les rampes d’entrée. C’est une question de sécurité. »

On peut entendre une personne à l’arrière-plan dire: « Ce mec est nu sur l’autoroute. »

Dans un autre incident, un homme nu a été enregistré en août 2020. Le clip enregistré a filmé l’homme entièrement nu alors qu’il prenait une douche avec un tuyau d’arrosage dans un lave-auto. La vidéo à l’époque était devenue virale sur les réseaux sociaux. Les gens ont également eu une grande variété de réactions à ce clip. C’était bizarre et absurde pour la plupart des gens, mais certains trouvaient aussi cela assez drôle.