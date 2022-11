Un homme de Lloydminster alerte deux familles d’un incendie de maison

Un homme de Lloydminster dit que son voisin est un héros après avoir donné un coup de pied dans la porte pour alerter la famille d’un incendie.

Mike Champagne et sa famille dormaient tôt dimanche matin lorsqu’un incendie s’est déclaré dans la maison voisine.

“Vers 4 heures du matin, il y a eu un grand bang à la porte”, a déclaré Champagne.

«Nous pensions que nous allions nous faire cambrioler, alors j’ai sauté du lit et j’ai tourné au coin de la rue. C’est alors que la porte s’ouvre à la volée et que Travis entre par la porte, et il crie : “Hé, les gars, tout le monde dans cette maison, sortez tout de suite, il y a un incendie.”

Champagne, sa femme, ses deux enfants et un chien ont pu sortir de la maison.

Mike Champagne dit qu’un voisin a alerté sa famille après que la maison voisine a pris feu. (Crédit : Mike Champagne)

En fin de compte, trois maisons, dont celle de Champagne, ont été endommagées par l’incendie.

Le feu s’est propagé de la maison d’origine au toit de sa maison, a fait fondre le revêtement et a causé des dégâts de fumée.

Aucun blessé n’a été signalé, la cause de l’incendie n’a pas été déterminée.

Champagne dit que Travis Levitsky a également alerté les résidents de la maison de l’autre côté du feu pour qu’ils sortent.

“Il est d’abord allé dans l’autre maison, la maison du côté est de la maison qui brûlait, les a réveillés en premier, puis est venu chez nous, car le vent soufflait sur cette maison.”

Trois maisons ont été endommagées par un incendie aux petites heures du matin du 30 octobre 2022. (Crédit : Prime Time Local News)

Il a dit qu’il examinait les images de sécurité de son domicile à envoyer aux pompiers lorsqu’il est tombé sur des images de sa caméra de sonnette de Levitsky essayant d’avertir la famille.

“J’ai vu la vidéo de lui essayant de défoncer la porte, et je l’ai postée sur Facebook, et c’est devenu viral”, a-t-il déclaré.

“Beaucoup d’amour, beaucoup de gens l’appellent un héros, je l’appelle un héros.”

Champagne a dit qu’il n’avait jamais rencontré Levitsky avant l’incendie, mais il est reconnaissant d’avoir un si bon voisin.

“L’homme est un homme bon dans mes livres.”

Avec des fichiers de Prime Time Local News.