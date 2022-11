Un homme de l’Iowa sauve quatre frères et sœurs endormis dans une maison en flammes

Les membres d’une famille de Red Oak, dans l’Iowa, ont pu s’échapper de leur maison en feu après qu’un conducteur, qui s’était retrouvé dans leur rue par erreur, a vu les flammes et s’est précipité pour les réveiller.

Brendon Birt a déclaré à CNN qu’il ramenait un ami chez lui tôt le 23 octobre et qu’il avait fait un mauvais virage qui l’avait conduit juste devant la maison de Red Oak.

Il était environ 2 heures du matin, alors il a supposé qu’il y avait probablement des gens à l’intérieur.

Il a appelé le 911 et est allé sur le côté de la maison et a commencé à frapper aux fenêtres.

“Je criais, hurlais, j’essayais juste de les réveiller parce que je pensais juste que quelqu’un était dans la maison”, a déclaré Birt. “J’ai juste agi … il n’y avait pas de temps à attendre, comme, je viens de réaliser que c’est maintenant ou jamais.”

La vidéo de la caméra de la sonnette de la maison a montré que les flammes se sont propagées rapidement à travers le porche avant que les frères et sœurs ne sortent de la maison et ne se dirigent vers la cour.

Les sœurs Kindred, 17 ans, Spirit, 14 ans, et leur petit frère Chris, 8 ans, sont sortis les premiers. Leur frère aîné Bryce a traversé la fumée et le feu environ une minute plus tard.

“[I] est entré dans un four de chaleur et de flammes sur le devant, le mur avant”, a déclaré le jeune homme de 22 ans à KETV, affilié à CNN.

Leur mère, Tender Lehman, a déclaré à CNN qu’elle se trouvait à environ 750 miles (1207 kilomètres) dans le Montana à l’époque, faisant face à une urgence familiale. Son mari travaillait de l’autre côté de l’État.

“C’était affreux. J’ai immédiatement appelé mes enfants et je me suis connecté à FaceTime avec les pompiers et tout ça”, a-t-elle déclaré. “Et oui, c’était fou, mais ils étaient en sécurité et c’était le principal.”

Lehman a déclaré que sa mère l’avait ramenée à la maison en un temps record pour être de retour avec les enfants.

Elle a dit que c’était un miracle que Birt se trouve dans la région et ait pu se réveiller pour réveiller tout le monde.

Birt, 26 ans, a déclaré que les pompiers étaient arrivés peu de temps après que tout le monde soit sorti de la maison, mais que le feu s’était propagé très rapidement.

“Ils m’ont dit que les marches pour descendre quand ils ont couru par la porte étaient déjà en feu”, a-t-il dit. “Alors encore cinq minutes, je ne pense pas qu’ils seraient sortis.”

Le service d’incendie de Red Oak n’a pas encore déterminé la cause de l’incendie.

Personne n’a été blessé, mais Lehman a déclaré que cinq des chiens de la famille, dont deux étaient des animaux de soutien émotionnel, sont morts.

Elle a dit qu’ils parlaient à Birt tous les jours et qu’ils s’aidaient mutuellement à guérir de l’expérience.

Un ami leur a prêté un camping-car pour que Lehman, son mari, les quatre enfants et les deux chiens qui ont survécu à l’incendie aient un endroit où rester.

Lehman a déclaré qu’ils n’avaient pas d’assurance en raison d’un problème avec le toit, mais qu’ils avaient prévu de régler cela le mois prochain.

Ils ont tout perdu dans l’incendie.

Sa mère a mis en place une campagne GoFundMe pour les aider à se remettre sur pied.

Lehman a déclaré que les enfants pleuraient leurs animaux de compagnie et manquaient la vie qu’ils avaient, mais qu’ils s’en sortaient plutôt bien.

“Vous savez, ils sont incroyables. Ce sont des enfants incroyables, incroyables et le niveau de maturité qu’ils ont tous montré à la suite de cela me dépasse”, a-t-elle déclaré.