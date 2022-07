Un homme de l’Iowa reconnu coupable de truquage de loterie est mis en liberté conditionnelle

DES MOINES, Iowa (AP) – Un ancien technicien en informatique de loterie condamné dans un stratagème visant à truquer des ordinateurs pour gagner des jackpots pour lui-même, ses amis et sa famille a été mis en liberté conditionnelle après avoir purgé plus de cinq ans dans une prison de l’Iowa.

Eddie Tipton, 59 ans, a été libéré de prison vendredi, selon les registres des prisonniers en ligne. Axios Des Moines a d’abord rapporté que Tipton avait été libéré de la prison d’État de Clarinda.

Tipton a plaidé coupable de conduite criminelle en cours en 2017 et a été condamné à verser une restitution de 2,2 millions de dollars au Colorado, au Wisconsin, au Kansas et à l’Oklahoma. Il a partagé une partie de l’obligation de restitution avec son frère au Texas, qui a récupéré une partie des gains et a purgé une peine de 75 jours de prison.

Tipton travaillait dans une organisation d’Urbandale, dans l’Iowa, qui fournissait des ordinateurs de tirage de nombres aléatoires à plusieurs États de loterie. Lors de son audience de détermination de la peine, Tipton a déclaré au juge qu’il “avait écrit un logiciel qui comprenait un code qui me permettait de comprendre ou de prédire techniquement les numéros gagnants, et j’ai donné ces numéros à d’autres personnes qui ont ensuite gagné à la loterie et partagé les gains avec moi”.

On ne sait pas ce qui est arrivé à l’argent que Tipton et ses associés ont gagné entre 2005 et 2011. Sur les sept billets gagnants connus qui ont rapporté plus de 2,2 millions de dollars, Eddie Tipton a affirmé avoir fini avec seulement 351 000 $.

Tipton ne doit aucune restitution dans l’Iowa parce que les responsables de la loterie de l’Iowa ne l’ont jamais payé pour le billet Hot Lotto qu’il a tenté d’échanger en décembre 2010 après avoir soupçonné une faute.

Tipton a déposé un appel post-condamnation attribué plus tard par le tribunal en tant que poursuite civile affirmant qu’il avait été placé sous la contrainte de plaider coupable. Le procès affirme également que les responsables de l’Iowa n’avaient pas le pouvoir de l’accuser de restitution dans d’autres États. Les archives judiciaires montrent que le procès doit être jugé le mois prochain.

Tipton a initialement obtenu une libération conditionnelle en janvier en raison de sa bonne conduite, mais la commission a annulé sa décision et a annulé sa libération conditionnelle en mars après avoir eu des ennuis pour une altercation physique avec un autre détenu dans le gymnase de la prison.

The Associated Press