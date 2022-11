Un homme de l’Indiana plaide coupable d’avoir importé du poisson dans le lac Plainfield – Shaw Local

Un homme de l’Indiana a plaidé coupable d’avoir importé plus de 2 600 livres de poisson-chat vivant dans un lac de Plainfield l’année dernière.

Mardi, le ministère des Ressources naturelles de l’Illinois a annoncé que Michael Sullivan, de Griffith Indiana, avait conclu en octobre un accord de plaidoyer négocié pour importer du poisson vivant sans permis.

Sullivan a reçu deux ans de surveillance judiciaire. Il a été condamné à payer 227 $ d’amendes et de frais de justice, à effectuer 30 heures de travaux d’intérêt général et à verser 10 500 $ à titre de dédommagement au Fonds d’assistance aux opérations de police de conservation IDNR.

L’affaire a fait l’objet d’une enquête par l’unité des espèces envahissantes de la police de la conservation de l’Illinois.

Les enquêteurs ont déterminé que Sullivan avait importé le poisson dans un lac de Plainfield à trois reprises en 2021, selon le département des ressources naturelles de l’Illinois.

Les poissons ont été achetés au Mississippi et en Alabama.

Le personnel de l’IDNR examine et fournit des permis d’importation gratuits aux importateurs de poissons testés et exempts de maladies.

Les écrevisses de rivière sont une espèce sensible à la septicémie hémorragique virale, qui peut décimer les populations de poissons, ont déclaré des responsables de l’IDNR.

Dans un communiqué, l’officier de police de la conservation Brandon Fehrenbacher a déclaré que l’importation et le stockage de poissons non testés “augmentent considérablement les risques pour nos ressources et sapent les autres au sein de l’industrie qui respectent la loi”.

Sullivan a été poursuivi par les bureaux du procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow, et du procureur général de l’Illinois, Kwame Raoul.

Raoul a déclaré dans un communiqué qu’il appréciait le partenariat entre l’IDNR et le bureau de Glasgow pour “tenir cet individu responsable de l’importation illégale de poissons vivants et de la mise en danger de notre environnement”.

« Les écosystèmes et les ressources naturelles de notre État sont délicats et doivent être préservés pour les années à venir », a déclaré Raoul.