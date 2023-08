Un homme de l’Indiana officiellement inculpé après la fête de quartier du week-end a fait 1 mort et 17 blessés

MUNCIE, Ind. (AP) – Un homme de Muncie a été officiellement inculpé vendredi de deux chefs de coups et blessures aggravés et d’insouciance criminelle en lien avec une fusillade du week-end qui a fait un mort et 17 autres blessés dans la ville centrale de l’Indiana.

John L. Vance Jr., 36 ans, a également été inculpé devant le Delaware Circuit Court de possession d’une arme à feu par un criminel violent.

Le procureur du comté du Delaware, Eric Hoffman, a reconnu que les accusations ne faisaient pas spécifiquement référence à la mort par balle de Joseph E. Bonner III, 30 ans, de Muncie.

« Cette enquête est loin d’être terminée. L’enquête et toute poursuite ultérieure iront là où les faits et les preuves le mèneront », a déclaré Hoffman dans un communiqué.

La fusillade s’est déroulée tôt dimanche lors d’une fête de quartier dans la ville à environ 100 kilomètres au nord-est d’Indianapolis, à laquelle ont assisté des centaines de fêtards alors que la police appelait le propriétaire du lieu pour arrêter le rassemblement, ont annoncé les autorités. Bonner était parmi les participants, a déclaré le chef de la police de Muncie, Nathan Sloan.

La police savait que le propriétaire d’une entreprise qui louait périodiquement de l’espace pour des événements organisait une fête de quartier qui devenait « incontrôlable », avec entre 500 et jusqu’à 1 000 personnes présentes, a déclaré Sloan. Des photos de la scène montraient des étiquettes de police marquant ce qui semblait être des dizaines de balles dans la rue.

La police n’était pas sur les lieux au moment de la fusillade juste après 1 heure du matin dimanche, mais ils essayaient de convaincre le propriétaire de l’entreprise de mettre fin à la fête, a déclaré Sloan.

«Nous avons téléphoné au propriétaire et lui avons demandé de fermer les choses. Les rues étaient bondées. Avant que nous puissions entrer en contact et faire quelque chose, avant que nous puissions arrêter cela, les coups de feu ont éclaté », a déclaré Sloan lors d’une conférence de presse le lendemain de la fusillade.

Sloan a décrit une scène chaotique alors que les officiers et les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux du côté est de Muncie.

«Nos gens appliquaient des garrots, administraient les premiers soins, pratiquaient la RCR. Et ils emmenaient les gens à l’hôpital dans nos voitures de police parce que nous n’avions pas le temps d’attendre », a déclaré Sloan.

Après la fusillade, la police a dû séparer les personnes dans le parking d’un hôpital de Muncie qui se disputaient et les agents ont dû dégager un chemin à l’entrée de l’hôpital pour que toute personne ayant besoin de soins médicaux puisse entrer, a déclaré le chef adjoint de la police de Muncie, Melissa Criswell.

Vance, qui a été arrêté mardi, a continué d’être détenu vendredi en vertu d’une caution de 105 000 $. Les dossiers judiciaires en ligne ne mentionnaient pas d’avocat pour lui.

Hoffman a également déposé les documents nécessaires pour demander que Vance soit déclaré délinquant d’habitude, ce qui pourrait entraîner une peine plus longue s’il est reconnu coupable des accusations en instance.

Le dossier de l’homme de Muncie comprend des condamnations pour trafic de cocaïne ou d’un stupéfiant, résistance à l’application de la loi, possession illégale d’une arme à feu par un criminel violent grave, coups et blessures, coups et blessures domestiques et fausses informations.

The Associated Press