Un homme de l’Indiana écope de 65 ans de prison pour le meurtre et les abus de son fils

BLOOMINGTON, Ind. (AP) – Un homme de l’Indiana a été condamné à 65 ans de prison pour avoir abusé de son fils de 12 ans et l’avoir affamé à mort.

La juge du circuit de Monroe, Christine Talley Haseman, a déclaré vendredi que rien ne pouvait justifier les violences physiques et la rétention de nourriture et d’eau que Luis Eduardo Posso Jr. avait infligées à son jeune enfant.

Avant de rendre sa décision, Haseman a détaillé le traitement brutal subi par Eduardo Posso et a montré des photographies du garçon prises à quelques années d’intervalle.

Au moment de sa mort en 2019, Eduardo avait la taille d’un enfant typique de 4 ans et avait reçu des coups de poing, des gifles, des coups de pied, des chocs avec un collier de chien et enchaîné par son père et sa belle-mère, a déclaré Haseman.

Le comportement de Posso était “incompréhensible, odieux et cruel”, a-t-elle déclaré.

Posso a plaidé coupable de meurtre en juin et les procureurs ont accepté de ne pas demander la prison à vie sans libération conditionnelle, tout en rejetant les accusations de négligence, de séquestration et de coups et blessures.

Son épouse, Dayana Medina-Flores, a plaidé coupable de meurtre et a reçu la même peine en 2021 liée à la mort de son beau-fils.

Le Herald-Times rapporte que les personnes condamnées à la peine maximale de 65 ans de prison pour meurtre dans l’Indiana purgent généralement les trois quarts de leur peine, soit environ 49 ans.

L’avocat de Posso, le défenseur public Kyle Duffer, a déclaré qu’il ferait appel de la condamnation du juge.

The Associated Press