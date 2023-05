Un homme de l’Indiana centre des enquêtes sur les jeux d’argent impliquant l’Alabama et le baseball de Cincinnati, selon des sources de l’AP

Un homme de l’Indiana dont le fils est membre de l’équipe de baseball de l’Université de Cincinnati est le parieur au centre d’enquêtes distinctes qui ont conduit au licenciement de l’entraîneur de l’Alabama Brad Bohannon et de deux membres du personnel de baseball des Bearcats ce mois-ci, deux personnes familières avec les enquêtes ont déclaré à l’Associated Press vendredi.

Les personnes qui ont identifié Bert Neff de Mooresville, Indiana, comme étant lié à la fois aux affaires de l’Alabama et de Cincinnati ont parlé à l’AP sous couvert d’anonymat car aucun des deux n’était autorisé à parler des enquêtes en cours.

Un numéro répertorié comme le téléphone portable de Neff n’acceptait pas les appels vendredi.

Aucun détail n’a été divulgué par l’Alabama sur les raisons pour lesquelles Bohannon a été licencié après cinq ans de travail. Cependant, le licenciement est survenu trois jours après qu’un rapport avertissant de paris suspects sur un match de baseball LSU-Alabama a incité le principal régulateur de jeu de l’Ohio à interdire aux paris sportifs sous licence de l’État d’accepter des paris sur les jeux de Tide. La Pennsylvanie et le New Jersey ont emboîté le pas.

ESPN a rapporté plus tard que la vidéo de surveillance du bookmaker situé au Great American Ball Park des Cincinnati Reds indiquait que la personne qui avait placé les paris communiquait avec Bohannon à ce moment-là. ESPN a cité plusieurs sources anonymes avec des informations directes sur l’enquête.

L’une des personnes familières avec les enquêtes a déclaré vendredi à l’AP que Neff était la personne qui avait placé ces paris.

Le directeur sportif de l’Alabama, Greg Byrne, a depuis déclaré que l’université n’avait reçu aucune preuve que des joueurs étaient impliqués dans la situation. Un message texte à Byrne de l’AP vendredi n’a pas été immédiatement renvoyé.

L’Alabama participe cette semaine au tournoi de baseball de la Conférence du Sud-Est et est bien placé pour atteindre le tournoi de la NCAA.

Plus tôt cette semaine, Cincinnati a annoncé que l’entraîneur adjoint Kyle Sprague et le directeur des opérations Andy Nagel avaient été relevés de leurs fonctions le 17 mai, environ une semaine après que l’école a ouvert une enquête sur d’éventuelles violations de la NCAA.

L’école n’a pas fourni de détails sur ce qui faisait l’objet de l’enquête et a déclaré qu’elle ne commenterait pas davantage. Les messages vocaux et textuels adressés au directeur sportif de Cincinnati, John Cunningham, n’ont pas été immédiatement renvoyés.

Mais l’une des personnes familières avec la situation a déclaré à l’AP que le contact avec Neff était ce qui avait conduit aux licenciements. On ne sait pas si Neff pariait sur les matchs de baseball de Cincinnati.

Une troisième personne familière avec l’enquête de Cincinnati a déclaré à l’AP qu’il n’y avait aucune indication que des jeux étaient en cours de réparation ou que Sprague ou Nagel pariaient sur des jeux.

Le fils de Neff, Andrew, est répertorié comme lanceur sur la liste de Cincinnati mais n’a pas joué cette saison. La saison des Bearcats s’est terminée plus tôt cette semaine lorsqu’ils ont été éliminés du tournoi de l’American Athletic Conference.

L’une des personnes familières avec la situation a déclaré que Bert Neff était entraîneur de jeunes dans l’Indiana et avait des liens avec des entraîneurs universitaires par le biais du recrutement.

Il a également joué au baseball universitaire à Indiana et à Louisville.

Sports Illustrated a été le premier à signaler l’implication de Neff dans les tirs de baseball de l’Alabama et de Cincinnati.

L’affaire Cincinnati est le dernier scandale lié au jeu dans les sports universitaires ce mois-ci.

Moins d’une semaine après le licenciement de Bohannon, l’Université de l’Iowa a déclaré que 26 de ses athlètes dans cinq sports étaient soupçonnés d’avoir parié sur des sports en violation des règles de la NCAA. Son rival interétatique, Iowa State, a reconnu qu’une quinzaine de ses athlètes dans trois sports sont également soupçonnés d’avoir enfreint les règles du jeu.

Les règles de la NCAA interdisent aux athlètes, aux entraîneurs et au personnel de parier sur les sports amateurs, collégiaux et professionnels dans lesquels la NCAA organise un championnat. Les règles font l’objet d’un examen minutieux alors que le jeu légalisé se répand à travers le pays, et la NCAA a déclaré cette semaine qu’elle prévoyait une enquête réservée aux athlètes sur le sujet.

___

Sports universitaires AP : https://apnews.com/hub/college-sports et https://twitter.com/AP_Top25

Ralph D. Russo, The Associated Press