Un homme de l’Indiana arrêté après avoir vu un jeune garçon jouer avec une arme à feu

BEECH GROVE, Ind. (AP) – Un homme de l’Indiana fait face à des accusations criminelles après qu’un jeune garçon aurait été vu tenant une arme de poing à l’extérieur de son appartement et appuyant sur la gâchette sans tirer aucune balle.

La chaîne de télévision d’Indianapolis WXIN, citant un rapport de police du département de police de Beech Grove, a déclaré qu’un homme de 45 ans avait été arrêté samedi pour négligence criminelle envers une personne à charge. Des images en direct de l’arrestation ont été filmées et diffusées dans l’émission de télé-réalité intitulée “On Patrol: Live”, qui suit les agents des forces de l’ordre en service, a confirmé le département.

On ne sait pas immédiatement ce qui a conduit la police à l’appartement, mais une vidéo d’un jeune garçon jouant avec l’arme a été enregistrée par une caméra de sécurité et saisie par la police dans son enquête, a rapporté la station. Le garçon, qui n’a pas été nommé, peut être vu en train d’agiter le pistolet et d’appuyer sur la gâchette. Il ne semblait pas blessé.

La police a également saisi un pistolet semi-automatique Smith & Wesson 9 mm, a rapporté la station. Alors qu’il n’y avait pas de cartouches dans la chambre du pistolet, il y avait 15 cartouches dans le chargeur.

La police de Beech Grove n’a pas immédiatement répondu à une demande d’informations supplémentaires de l’Associated Press.

The Associated Press