CHICAGO (AP) – Un homme du centre de l’Illinois a plaidé coupable vendredi à des accusations de crime pour avoir agressé un agent des forces de l’ordre et un membre des médias lors de l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain, ont déclaré les procureurs.

Shane Jason Woods, 44 ans, d’Auburn, Illinois, au sud de Springfield, a plaidé coupable dans le district de Columbia d’agression, de résistance ou d’entrave à des agents des forces de l’ordre et d’une accusation d’agression fédérale connexe, ont déclaré les procureurs.

Des documents judiciaires indiquent que Woods se trouvait illégalement parmi les personnes sur le terrain du Capitole, rejoignant une foule dans la région de Lower West Terrace. Quelqu’un dans la foule a pulvérisé un agent de police du Capitole avec un irritant chimique et s’est enfui, et lorsque l’agent a poursuivi cette personne, Woods a baissé son épaule et l’a percutée, la faisant tomber et l’envoyant s’écraser contre une barricade de vélo abattue, ont déclaré les procureurs. .

Plus tard dans la journée, Woods s’est réuni avec d’autres émeutiers dans la zone de rassemblement des médias au Capitole et s’est joint à d’autres pour endommager l’équipement médiatique, selon les procureurs. Lorsqu’un membre des médias a tenté de s’éloigner pour se protéger et protéger sa caméra, Woods a couru vers lui et l’a plaqué, le jetant au sol et lui faisant lâcher la caméra, ont déclaré les procureurs.

Woods a été arrêté le 24 juin 2021 à Springfield.

Il devrait être condamné le 13 janvier 2023. L’accusation d’agression, de résistance ou d’entrave à un agent des forces de l’ordre est passible d’un maximum légal de huit ans de prison. L’accusation d’agression fédérale comporte un maximum légal d’un an. Les deux accusations entraînent également des sanctions financières potentielles. Un juge du tribunal de district fédéral déterminera toute peine après avoir examiné les lignes directrices américaines sur la détermination de la peine et d’autres facteurs statutaires.

Woods fait partie des plus de 30 résidents de l’Illinois accusés dans l’émeute du Capitole.

The Associated Press