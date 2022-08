Un homme de l’Illinois écope de 55 ans pour avoir tué l’adjoint du maréchal américain

ROCKFORD, Illinois (AP) – Un juge fédéral a condamné lundi un homme de l’Illinois à 55 ans de prison pour la mort par balle d’un maréchal américain adjoint purgeant un mandat d’arrêt pour une série de cambriolages dans le sud de l’État.

Le juge de district américain Matthew F. Kennelly a imposé la peine à Floyd E. Brown, 43 ans, de Springfield, pour sa condamnation le 8 avril pour meurtre au deuxième degré d’un officier fédéral, tentative de tuer d’autres officiers fédéraux, agression d’officiers fédéraux et plusieurs comptes d’armes à feu. Brown a été acquitté du meurtre au premier degré.

Le maréchal américain adjoint spécial Jacob Keltner, 35 ans, était un adjoint du comté de McHenry travaillant avec un groupe de travail sur les fugitifs du Marshal’s Service lorsqu’il a été tué le 7 mars 2019 dans un hôtel de Rockford.

Lorsque des officiers du groupe de travail ont tenté d’accéder à la chambre d’hôtel du troisième étage de Brown, il a tiré 10 coups de feu à travers la porte et les murs voisins, manquant de peu trois maréchaux adjoints, a déclaré le procureur américain John Lausch. Brown a ensuite sauté par une fenêtre et a tiré un coup de feu qui a tué Keltner, qui était positionné à l’extérieur.

Brown a été arrêté quelques heures plus tard près de Lincoln, dans l’Illinois, après une poursuite à grande vitesse.

“Grâce aux actions violentes de Floyd Brown, la famille Keltner a perdu un fils, un mari et un père dévoués, et les citoyens du district nord de l’Illinois ont perdu un fonctionnaire dévoué”, a déclaré Lausch dans un communiqué de presse. “L’adjoint spécial Keltner a fait le sacrifice ultime au service de notre nation. Sa bravoure et son dévouement ne seront pas oubliés.

The Associated Press