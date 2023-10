Un homme de l’Illinois aide le FBI à arrêter son meilleur ami dans le meurtre d’une ex-petite amie

Kyle Ellis était paniqué. Deux agents du FBI se trouvaient dans son appartement de l’Indiana avec des nouvelles alarmantes : ils ont déclaré avoir des preuves que son meilleur ami et colocataire aurait pu être impliqué dans la mystérieuse disparition et le meurtre d’une ancienne petite amie.

Quelques jours plus tard, les agents ont fait une proposition presque aussi choquante : ils voulaient qu’Ellis confronte son meilleur ami avec les preuves – et qu’il porte un micro lorsqu’il le ferait.

Ellis a accepté, et son enregistrement secret jouerait un rôle important dans une affaire qui avait échappé aux autorités, aidant à condamner Brodey Murbarger pour le meurtre de Megan Nichols, 15 ans, disparue en 2014. Ses restes ont été retrouvés trois ans plus tard.

Murbarger, 27 ans, qui a nié cette accusation, a été condamné en janvier à 50 ans de prison.

Dans la première interview d’Ellis sur l’affaire, il a parlé à « Dateline » de sa confrontation enregistrée et de la fin dramatique d’une amitié étroite que lui et Murbarger avaient passé des années à bâtir à Fairfield, la petite communauté agricole où ils ont grandi dans le sud de l’Illinois.

Le meurtre de Megan, a-t-il dit, était la « trahison ultime ».

« Il était tout ce que nous avions dit que nous ne le ferions jamais », a déclaré Ellis, 28 ans.

Drame d’adolescent dans une petite ville

Ellis, qui se prépare à devenir avocat et vit à Fairfield, et Murbarger se sont rapprochés alors qu’ils étaient étudiants de première année au lycée. Il a dit qu’ils étaient « très » semblables : des enfants intelligents d’une petite ville rurale qui ne s’intégraient pas aux familles d’agriculteurs et qui voulaient s’en sortir.

Tous deux ont obtenu des A consécutifs lors de leur dernière année et étaient deux des étudiants à égalité à quatre pour le major de promotion 2014 de la Fairfield Community High School, a déclaré Ellis.

Murbarger connaissait Megan depuis l’école primaire. Elle était extravertie et attentionnée – quelqu’un qui pensait d’abord aux autres et voulait les faire rire, a déclaré sa mère.

Megan, qui avait quelques années de moins, a renoué avec Murbarger au cours de sa huitième année et plus tard au Glee Club – ce qui, selon Ellis, a probablement amplifié l’animosité de ce qui est devenu une relation tendue, car une autre fille que Murbarger voyait était également dans le groupe. club.

Murbarger se vantait d’être avec les deux filles, se souvient Ellis.

Le drame adolescent qui a suivi s’est intensifié lorsque Murbarger – qui passait de plus en plus de temps avec Megan – a emmené l’autre fille au bal de promo. Lorsque la mère de Megan, Kathy Jo Hutchcraft, a interdit à sa fille de voir Murbarger, il s’est quand même présenté chez eux.

Elle a déclaré à « Dateline » qu’il lui avait dit : « Ecoute, tu contrôles beaucoup trop. Tu me préoccupes et je pense que tu dois prendre des médicaments. »

« J’ai dit : ‘Excusez-moi ? Elle a 15 ans. Je peux lui dire qu’elle ne peut pas sortir avec toi' », a déclaré Hutchcraft.

Plus tard, a déclaré Hutchcraft, Murbarger lui a envoyé un message texte disant qu’il avait parlé d’elle à un conseiller d’orientation.

« Ils savent ce que vous faites à votre enfant », a déclaré Hutchcraft. « Et je ne veux pas impliquer le DCFS » – les services de protection de l’enfance – « mais je le ferai s’il le faut. »

Hutchcraft a déclaré qu’elle n’avait pas répondu.

L’avocat de Murbarger n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Sa famille a refusé de parler avec « Dateline » et le bureau du shérif du comté de Wayne, dans l’Illinois, a refusé de rendre Murbarger disponible pour un entretien après sa condamnation.

Le meilleur ami de Murbarger, Ellis, a déclaré qu’il n’était pas au courant des échanges. Pour lui, Murbarger a toujours été poli et respectueux – « comme un frère pour moi », dit-il.

« Mon opinion de lui à cette époque était qu’il était, au moins au fond, une personne très logique, une personne très intelligente. »

Megan disparaît

En avril 2014, Murbarger a fait une offre étrange. Il voulait donner à Ellis toutes ses affaires – ses guitares, ses consoles de jeux vidéo et sa moto – en échange de 3 000 $. Murbarger en avait assez de sa famille, a-t-il dit à Ellis, et il voulait s’enfuir.

Murbarger pouvait aussi être trop dramatique, a déclaré Ellis, et il ne croyait pas que son ami était sérieux. Mais le fantasme a continué d’évoluer, Murbarger s’enfuyant parfois seul et parfois avec Megan, a déclaré Ellis.

Trois mois plus tard, dans la nuit du 3 juillet, Megan a disparu. Les autorités ont ensuite découvert une vidéo de sécurité de deux banques locales la montrant en train de retirer de l’argent à un distributeur automatique le jour de sa disparition. Et sa mère a trouvé des indices inquiétants dans sa chambre : un téléphone portable qui avait été effacé et une note disant à sa mère qu’elle l’aimait mais qu’elle ne la cherchait pas.

Ellis a déclaré que le lendemain matin, lorsqu’il a appris la nouvelle, il a immédiatement envoyé un SMS à son ami – non pas pour savoir ce qui s’était passé mais pour lui donner des conseils et voir s’il allait bien.

« J’avais peur qu’il soit injustement blâmé pour la disparition de Megan », a déclaré Ellis. « Je lui ai conseillé de ne parler à personne sans un avocat. »

Mais Murbarger l’a fait à plusieurs reprises, au cours des mois et des années qui ont suivi, en rendant compte de l’endroit où il se trouvait au service de police local, puis, après que l’affaire a été transférée un an plus tard au milieu de lenteurs, à la police de l’État de l’Illinois.

Il a déclaré aux autorités qu’il avait donné un iPod à Megan la nuit de sa disparition et qu’il avait roulé pour essayer de la retrouver après avoir appris sa disparition, a déclaré Keith Colclasure, le chef de la police de Fairfield qui a interrogé Murbarger quelques jours après la disparition de Megan.

Ray Hart, l’agent du FBI qui a ensuite enquêté sur l’affaire, a déclaré que le récit de Murbarger avait changé au fil du temps, révélant des incohérences et des détails qui ne concordaient pas.

Par exemple, le lendemain de la disparition de Megan, alors que sa mère et sa grand-mère la cherchaient frénétiquement, elles ont trouvé Murbarger chez lui, en train de laver sa voiture.

« C’est un énorme signal d’alarme », a déclaré Hart, soulignant l’étrangeté d’un jeune de 19 ans nettoyant son véhicule à 8 heures du matin le 4 juillet, quelques heures après la disparition de sa petite amie.

Murbarger a déclaré aux autorités qu’il avait nettoyé la voiture parce qu’il ne pouvait pas dormir, a déclaré Colclasure. Et lorsque les enquêteurs de la police d’État ont testé sur le terrain une tache sur son coffre, pensant qu’il pourrait s’agir de sang, les résultats se sont révélés négatifs.

Un élément de preuve clé

La voiture – une Dodge Avenger 2009 – est devenue une preuve clé après que la police d’État s’est tournée vers le FBI pour obtenir de l’aide.

En 2016, Murbarger l’a détruit. Ellis – qui vivait alors avec Murbarger à Evansville, où ils fréquentaient l’Université du sud de l’Indiana – se souvient de son colocataire disant qu’il avait été impliqué dans un accident impliquant une seule voiture : il s’était évanoui alors qu’il se rendait en voiture chez ses parents et avait dévié. dans un arbre.

Il a été stupéfait lorsque Hart, l’agent du FBI, est arrivé deux ans plus tard avec de nouvelles informations cruciales sur la voiture.

Un coup de chance avait permis à Hart de retrouver l’Avenger. Après l’accident, il a été vendu à un chantier de récupération, qui l’a ensuite revendu à un couple du Missouri, qui a autorisé le FBI à effectuer des tests plus approfondis sur le coffre, a déclaré Hart. Le couple a accepté les tests sans mandat, qu’il n’aurait pas été possible d’obtenir en raison du temps écoulé depuis la disparition de Megan.

Les tests ont confirmé que la tache était le sang de Megan, a déclaré Hart.

« Je suis sûr que la couleur de mon visage a disparu, et la seule chose à laquelle je pensais, c’était pendant tout le temps qu’ils parlaient. « C’était ‘oh, merde !' », a déclaré Ellis, se souvenant de sa première rencontre avec le FBI.

Mettre le fil

Ellis a dit qu’il n’avait pas dormi depuis des jours. Craignant ce que Murbarger pourrait faire aux autres – y compris à une nouvelle petite amie que Murbarger voyait – Ellis a de nouveau rencontré le FBI et a accepté de l’aider. Lorsque Murbarger a quitté la ville pendant quelques semaines, Ellis a déménagé – et il a ensuite planifié une réunion pour expliquer pourquoi il était parti si soudainement.

Le FBI l’écouterait comme lui. Il fallait Ellis, a déclaré Hart, parce que Murbarger ne parlait plus aux autorités sans avocat, et les responsables voulaient voir comment il réagirait aux nouvelles preuves.

« Il était clairement nerveux, mais Kyle est certainement motivé par la bonne chose », a déclaré Hart.

Le 2 juillet 2018, Ellis a fait valoir les arguments du FBI, disant à Murbarger que le sang que les agents avaient trouvé était celui de Megan, selon une transcription de la conversation obtenue par « Dateline ».

« Pourquoi y a-t-il son sang dans ta voiture ? » » a demandé Ellis.

« C’est une bonne question », a répondu Murbarger. « J’aimerais aussi le savoir. »

Quand Ellis l’a pressé, Murbarger a de nouveau nié en savoir quoi que ce soit à ce sujet. Et quand Ellis lui a demandé s’il l’avait tuée, Murbarger a répondu : « Je n’ai pas tué Megan. »

Murbarger a nié à plusieurs reprises l’avoir tuée au cours de la conversation, mais à un moment donné, il a proposé ce que Hart a dit être la chose la plus proche d’une confession qu’il serait susceptible de faire.

Ellis avait posé des questions sur l’autopsie de Megan. Ses restes avaient été découverts quelques mois auparavant, dans une tombe peu profonde dans une zone rurale au sud de Fairfield, et les autorités ont conclu qu’elle avait très probablement été étranglée ou étouffée, a déclaré Hart.

Murbarger a déclaré qu’il n’aurait pas été en mesure de commettre un tel acte. Puis il a commencé à décrire son état la veille de la disparition de Megan : il avait à peine dormi, son chien était mort, il avait peu mangé et il avait accidentellement reculé dans la voiture d’une femme chez Walmart.

« Je n’aurais probablement même pas pu soulever mon propre poids, et encore moins m’étrangler – si quelqu’un avec des problèmes de colère avait découvert quelque chose et l’avait étranglée », a-t-il déclaré.

Ellis a décrit l’échange comme un « moment de chute d’épingles ».

Ellis a toujours su que Murbarger était une personne intelligente et polie, mais il avait un autre côté – un côté qui semblait alimenté par la colère et le contrôle et qui réagissait mal aux désaccords, a déclaré Ellis.

Le commentaire de Murbarger ne constituait pas une confession, a déclaré Ellis, « mais c’était assez proche ».

Les enquêteurs soupçonnaient depuis le début que Murbarger avait étranglé Megan dans un accès de rage, et lorsque son procès a commencé l’année dernière, les procureurs ont présenté cette théorie à un jury. Alors qu’Ellis regardait les jurés prononcer un verdict de culpabilité, il était soulagé que justice ait été rendue. Mais il se retrouve toujours à s’attarder sur son ancien ami, évaluant les situations quotidiennes comme l’aurait fait Murbarger.

« J’ai été avec lui pendant si longtemps qu’il est une sorte de voix dans ma tête », a déclaré Ellis. « Mais j’aimerais qu’il ne soit plus quelqu’un dans ma vie maintenant. J’aimerais en quelque sorte qu’il n’existe pas. «