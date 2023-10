Un homme de l’Illinois accusé de crime de haine pour avoir poignardé à mort un garçon musulman de 6 ans et blessé la mère du garçon dans le cadre du conflit en cours au Moyen-Orient, selon la police et ses proches.

Un homme de Plainfield a poignardé à mort un garçon de 6 ans et a grièvement blessé sa mère de 32 ans après les avoir pris pour cible parce qu’ils étaient musulmans et l’homme était bouleversé par le conflit en cours entre le Hamas et Israël, le bureau du shérif du comté de Will et ont déclaré dimanche les proches de la famille.

Joseph Czuba, 71 ans, de Plainfield, a été accusé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre au premier degré, de deux chefs de crimes haineux et de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle, a indiqué le bureau du shérif dans un communiqué de presse.

Lors d’une conférence de presse organisée dimanche par le bureau de Chicago du Conseil pour les relations américano-islamiques, des proches ont identifié les victimes comme étant Hanaan Shahin et son fils Wadea Al-Fayoume. Au cours des deux dernières années, la mère et le fils vivaient sans incident au rez-de-chaussée de la maison appartenant à Czuba, ont indiqué des proches.

Le coup de couteau s’est produit peu avant midi samedi dans une résidence située dans le bloc 16200 de South Lincoln Highway, dans le canton non constitué en société de Plainfield.

Une femme aurait appelé le 911 pour dire qu’elle était dans la salle de bain en train de se défendre contre son propriétaire alors qu’il l’attaquait avec un couteau, a indiqué la police.

Les agents des forces de l’ordre arrivés sur les lieux ont trouvé Czuba assis dehors par terre, près de l’allée, avec une lacération au front, selon le bureau du shérif.

Les policiers ont ensuite localisé les victimes dans une chambre à l’intérieur de la résidence. Tous deux portaient de multiples coups de couteau à la poitrine, au torse et dans le haut du corps. La police a d’abord indiqué que le garçon avait 8 ans, mais a ensuite pu déterminer qu’il avait 6 ans. Le garçon a été transporté dans un état critique vers un hôpital voisin, où son décès a ensuite été constaté.

Après une autopsie dimanche, un médecin légiste a déterminé que le garçon avait été poignardé 26 fois, a indiqué la police.

Ahmed Rehab, directeur exécutif du CAIR-Chicago, a déclaré que Hanaan Shahin avait lié l’attaque à son ex-mari, Oday Al-Fayoume, via un SMS envoyé depuis son lit d’hôpital.

Samedi, le propriétaire a frappé à sa porte comme il l’avait fait à plusieurs reprises auparavant, elle n’avait donc aucune raison de se méfier, a déclaré Rehab. Mais Shahin a déclaré que lorsqu’elle a répondu, Czuba l’aurait étouffée et poignardée.

Shahin a également déclaré à Al-Fayoume que le propriétaire avait crié « vous, les musulmans, devez mourir » alors qu’il l’attaquait.

Elle a pu s’enfuir vers la salle de bain et appeler les secours. Lorsqu’elle est ressortie, quelques secondes plus tard, elle a découvert que son fils avait été poignardé des dizaines de fois.

Le bureau du coroner du comté de Will, Laurie H. Summers, a déclaré dimanche dans un communiqué que le garçon avait été déclaré mort à 12 h 19 au centre médical Ascension St. Josephs à Joliet. Une autopsie a été pratiquée dimanche, a indiqué le bureau du coroner dans le communiqué. Samedi, la femme de 32 ans a été transportée dans un état grave, avec plus d’une douzaine de coups de couteau, vers un hôpital local où elle se remettait de ses blessures et où elle devrait survivre, a annoncé dimanche le bureau du shérif.

Après avoir été soigné et libéré de l’hôpital, Czuba a été transporté au complexe de sécurité publique du bureau du shérif du comté de Will pour y être interrogé. Le bureau du shérif a déclaré que, même s’il n’avait fait aucune déclaration concernant l’attaque, les détectives avaient pu recueillir suffisamment d’informations grâce à des entretiens pour inculper Czuba.

Czuba a été transporté au centre de détention pour adultes du comté de Will et attend sa première comparution devant le tribunal, a indiqué le bureau du shérif.

Selon Rehab, lorsqu’Al-Fayoume parlait de son fils, il disait « il avait 6 ans – il aimait tout. Il aimait tout le monde. Il adorait ses jouets. Il aimait le basket-ball, le football. Il adorait colorier. Il adorait se balancer. Il aimait ses parents. Il aimait sa famille et ses amis. Il aimait la vie.

« Il a payé le prix de l’atmosphère de haine, d’altération et de déshumanisation que, franchement, je pense que nous observons ici aux États-Unis en raison d’un leadership irresponsable et de déclarations et d’une couverture médiatique déséquilibrée et unilatérale que nous observons aux États-Unis. les médias, les élus, partout », a déclaré Rehab.

La famille a quitté la ville de Beitunia, en Cisjordanie palestinienne, il y a dix ans pour échapper à la violence, mais après l’attaque de samedi, Al-Fayoume a déclaré à Rehab que la violence les avait « pourchassés jusqu’aux États-Unis ».

« Je vous le demande : quel niveau de haine aveugle peut provoquer un tel acte ? Et à nous de réfléchir aux conditions dans lesquelles un tel acte peut se produire », a déclaré Rehab. « Nous devons assumer la responsabilité collective de la manière dont nous, en tant que nation démocratique civilisée, pouvons engager une conversation complexe sur une question complexe et ne pas effacer les vies palestiniennes, ne pas effacer le statut de victime palestinienne, ne pas effacer les souffrances du peuple palestinien. »

