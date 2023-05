Un homme de l’Idaho qui s’est suspendu au balcon du Sénat lors d’une émeute au Capitole est condamné à 15 mois de prison

Un homme de l’Idaho qui s’est rendu à Washington dans une voiture chargée d’armes et a été photographié suspendu au balcon du Sénat lors de l’émeute du Capitole a été condamné mercredi à 15 mois de prison.

Josiah Colt, l’un des premiers émeutiers à atteindre le parquet du Sénat le 6 janvier 2021, a par la suite plaidé coupable cette année-là pour avoir fait obstruction à la certification par le Congrès de la victoire de Joe Biden à la Maison Blanche.

Mercredi également, un homme qui a accompagné Colt dans le district de Columbia dans une voiture de location avec deux pistolets, des couteaux, un pistolet paralysant, un gilet pare-balles et d’autres équipements a été condamné à environ trois ans de prison, selon les archives judiciaires. Nathaniel DeGrave, un résident de Las Vegas, qui est également entré dans la galerie du Sénat, a plaidé coupable à des accusations de complot et d’agression l’année dernière.

Les deux hommes avaient accepté de coopérer avec les enquêteurs dans le cadre de leurs accords de plaidoyer.

Les procureurs disent que Colt, DeGrave et un troisième homme, Ronald Sandlin, sont venus à Washington préparés à la violence et avaient l’intention d’empêcher les législateurs de certifier les résultats des élections de 2020 alors qu’ils rejoignaient la foule en colère des partisans du président Donald Trump de l’époque. prendre d’assaut le Capitole .

Le 31 décembre 2020, les hommes avaient discuté dans un chat Facebook d’un plan pour « expédier des armes » au domicile de Sandlin dans le Tennessee. Quelques jours plus tard, Sandlin a publié sur les réseaux sociaux une photo de Colt, allongé dans son lit, les yeux fermés et tenant une arme de poing, avec la légende : « Mon compatriote Josiah Colt dort prêt pour le boogaloo du 6 janvier. » Boogaloo est un terme que certains extrémistes utilisent pour désigner une seconde guerre civile. Colt a répondu au message « Prêt pour n’importe quelle bataille », suivi d’un emoji riant.

Colt, un homme de 34 ans de Meridian, Idaho, a apporté son pistolet à un rassemblement la veille de l’émeute, mais a décidé de le laisser dans un hôtel le matin du 6 janvier, ont annoncé les autorités. Les trois hommes ont regardé à la télévision pendant que Trump disait à ses partisans dans un discours avant l’émeute de « se battre comme un enfer » ou ils « n’auraient plus de pays ».

Après l’éclatement de l’émeute, les hommes sont entrés dans le Capitole par les portes de l’Upper West Terrace. Ils se sont rendus dans un couloir à l’extérieur de la galerie du Sénat, où Sandlin a mené une accusation contre des policiers à l’entrée de Colt, selon les procureurs.

Colt a crié: «C’est notre maison! C’est notre pays ! C’est pour le peuple ! » avant de sauter sur le parquet du Sénat. Assis sur une chaise réservée au vice-président de l’époque, Mike Pence, en tant que président du Sénat, Colt a levé le poing alors que les émeutiers l’acclamaient, ont déclaré les procureurs. Colt a ouvert une porte et a permis à des dizaines d’autres émeutiers de le rejoindre.

DeGrave, qui portait une bombe anti-ours dans sa poche, a appelé les autres au Sénat à «prendre des ordinateurs portables, des papiers, tout emporter», selon des documents judiciaires

Sandlin, de Millington, Tennessee, a été condamné en décembre à cinq ans et trois mois de prison après avoir plaidé coupable à des accusations de complot et de voies de fait.

Les avocats de Colt ont déclaré dans un dossier au tribunal que Colt « est une bonne personne qui a fait une série de très mauvais choix basés sur la désinformation et l’éloquence émotionnelle d’un démagogue ».

Les procureurs ont accusé DeGrave d’avoir tenté de capitaliser sur sa participation à l’attaque en vendant des séquences vidéo de l’émeute aux médias.

«Il a même profité de sa conduite illégale le 6 janvier depuis son incarcération – à hauteur de plus de 120 000 $ – en sollicitant des dons sur des sites Web de financement participatif affirmant qu’il est un« prisonnier politique »d’un« régime corrompu de Biden », » ont écrit les procureurs.

L’avocat de DeGrave a déclaré dans des documents judiciaires que DeGrave regrettait « de s’être laissé entraîner dans le monde de ceux qui revendiquent la » persécution politique « à la suite de leurs actions le 6 janvier ».

« Nathaniel reconnaît la malhonnêteté intellectuelle d’admettre la criminalité de sa propre conduite le 6 janvier d’une part, et de se plaindre d’un traitement injuste par le système de justice pénale d’autre part », a ajouté l’avocat de la défense William Shipley.

Plus de 1 000 personnes ont été accusées de crimes fédéraux liés aux émeutes du Capitole. Près de 500 d’entre eux ont été condamnés, dont plus de la moitié à des peines d’emprisonnement allant de sept jours à 14 ans et deux mois.

Michael Kunzelman et Alanna Durkin Richer, Associated Press