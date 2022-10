Un homme de l’Idaho meurt alors qu’il combattait comme volontaire en Ukraine

BOISE, Idaho (AP) – Dans les jours qui ont suivi la blessure mortelle de Dane Partridge alors qu’il servait comme soldat volontaire en Ukraine, sa sœur a trouvé des moments de réconfort dans des endroits surprenants: d’abord, une casquette de baseball égarée découverte dans sa buanderie, puis dans une photo d’une camionnette cabossée avec un seul pneu intact.

L’homme de 34 ans de l’Idaho est décédé mardi des suites de blessures subies lors d’une attaque russe à Lougansk.

Ancien fantassin de l’armée américaine, Partridge s’est senti “spirituellement appelé” à faire du bénévolat avec l’armée ukrainienne alors qu’elle défendait le pays contre l’invasion des forces russes, a déclaré sa sœur Jenny Corry. Il s’est envolé pour la Pologne avec un aller simple en avril, son sac à dos rempli d’un gilet pare-balles, d’un casque et d’autres équipements tactiques.

“Je me suis rendu à l’ambassade, en prenant un bus pour la frontière”, a écrit Partridge sur sa page Facebook le 27 avril. “A partir de ce moment, je ne donnerai probablement plus de lieux ou d’actions pour des raisons d’opsec. Je vous ferai savoir à tous que je suis en vie.

Partridge a rejoint une unité militaire qui comprenait plusieurs volontaires d’autres pays, a déclaré Corry, les hommes comptant principalement sur des interprètes pour communiquer. Partridge et ses camarades soldats se trouvaient à Severodonetsk, une ville de la région de Louhansk, lorsqu’il a été touché à la tête par des éclats d’obus lors d’une attaque par des véhicules de combat russes, a déclaré Corry.

L’unité n’avait pas de brancards et était toujours attaquée, a déclaré Corry, mais les camarades de Partridge l’ont transporté sur une couverture et l’ont chargé, ainsi que d’autres collègues blessés, dans une camionnette peinte en terne pour les mettre en sécurité.

“J’ai une photo du camion”, a déclaré Corry lors d’un entretien téléphonique vendredi. La photo montre un pick-up peint en terne avec du caoutchouc déchiqueté suspendu aux moyeux de roue. Tous les pneus sauf un ont été détruits dans la sombre ruée vers la sécurité.

“En tant que famille, nous aimons vraiment cette photo du véhicule – cela témoigne de la bravoure de la façon dont ils ont essayé de sauver leurs hommes et de la façon dont ils ont poussé ce véhicule jusqu’à sa dernière étape juste pour se rendre à l’hôpital”, a-t-elle déclaré. “Ça en dit long.”

Partridge laisse derrière lui cinq jeunes enfants. Corry a détourné les questions sur les enfants et certaines autres parties de la vie de Partridge, affirmant que la famille avait conjointement accepté de se concentrer sur son service militaire par respect pour ceux “qui vivent encore et qui sont toujours affectés par sa vie personnelle”.

“Nous voulons juste nous concentrer sur le bien qu’il a fait et ne voulons pas mentionner de choses personnelles”, a déclaré Corry lors d’un entretien téléphonique vendredi.

Le service militaire a été une grande partie de la vie de Partridge. Il était le plus jeune de cinq enfants et son père était membre de l’US Air Force. Enfant, Partridge aimait s’habiller dans l’uniforme de camouflage surdimensionné de son père et jouer au “gars de l’armée” dans la saleté, a déclaré Corry.

Au moment où il avait obtenu son diplôme d’études secondaires, Partridge était devenu un homme grégaire avec une voix tonitruante et une personnalité plaisante, a-t-elle déclaré.

«Quand il est arrivé, vous saviez qu’il était là. Il avait une plus grande personnalité », a-t-elle déclaré. “Si quelqu’un était triste, il allait s’assurer de lui remonter le moral. Il aimait passer du temps de qualité avec les gens.

Il s’est enrôlé dans l’armée américaine en 2006 et a servi à Bagdad dans le cadre de l’opération Iraqi Freedom de 2007 à 2009 avant de quitter l’armée en 2012.

Il n’a pas beaucoup parlé de ses expériences en Irak, mais elle savait que certaines d’entre elles avaient pesé lourdement sur lui tout au long de sa vie.

“C’était un chauffeur Humvee, et quand il s’entraînait, ils lui ont dit qu’en tant que chauffeur, s’il essayait de se sauver, ses hommes seraient probablement tués, mais s’il sauvait ses hommes, il serait très probablement tué”, a déclaré Corry. frère lui a dit. “C’était quelque chose qui lui tenait profondément à cœur.”

Pourtant, c’était le champ de bataille où Partridge prospérait. Corry croyait que l’adrénaline, le sens du but et le sentiment accru de service étaient ce qui l’attirait.

“C’était presque comme s’il pouvait dire qu’il avait un objectif plus important à remplir”, a-t-elle déclaré. “Parfois, il lui était plus difficile de s’intégrer au monde civil.”

Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, Partridge a ressenti le besoin d’aider les Ukrainiens. Il était membre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et croyait qu’il était spirituellement appelé à se joindre au combat, a-t-elle dit.

“Il y croyait de toutes les fibres de son être et il voulait honorer son Dieu”, a-t-elle déclaré.

Il est resté avec Corry pendant un certain temps avant de faire le voyage en Ukraine. Après son départ, elle a découvert que sa casquette de baseball camouflée avait été laissée dans sa buanderie. C’était étrange, dit-elle, parce qu’il était très soigné et organisé, et qu’il ne laissait jamais rien traîner.

“Je l’ai juste mis sur le côté, et il est resté là pendant un moment”, a-t-elle dit, s’arrêtant pour une respiration tremblante. “Et le jour où j’ai décidé de le prendre et de le porter parce que je voulais me sentir proche de lui, c’est le jour où il est mort.”

La famille de Partridge savait qu’il ne rentrerait peut-être pas à la maison. Quelques-uns l’ont encouragé à réfléchir un peu plus longtemps à sa décision, mais Partridge avait l’intention de servir, a-t-elle déclaré.

« Nous sommes tristes, mais à cause des circonstances, on pensait déjà qu’il pourrait décéder. Ce n’était pas comme si nous étions pris au dépourvu », a déclaré Corry. “D’une certaine manière, c’était quelque chose que nous devions comprendre quand il est allé là-bas.”

Partridge était dans le coma et sous assistance respiratoire pendant huit jours avant de mourir. Les membres de la famille ont eu la chance de dire au revoir, à longue distance, avant son décès, a-t-elle déclaré.

La famille collecte des fonds pour essayer de ramener la dépouille de Partridge à la maison pour qu’elle soit enterrée à Blackfoot, dans l’Idaho. Ils espèrent également collecter des fonds pour remplacer le camion utilisé par son unité pour amener Partridge à l’hôpital et acheter d’autres fournitures vitales pour son unité, a-t-elle déclaré.

“Nous voulons juste faire quelque chose pour rembourser les hommes”, a déclaré Corry.

Au moins quatre autres citoyens américains ont été tués alors qu’ils combattaient en Ukraine, selon les rapports de leurs familles et du département d’État américain. Le gouvernement ukrainien a recruté des personnes ayant une expérience militaire pour rejoindre la Légion internationale pour la défense territoriale de l’Ukraine.

Rebecca Boone, l’Associated Press