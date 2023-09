Un homme de Libby plaide non coupable dans une affaire de poignardage dans un bar

29 septembre — Un homme de Libby accusé d’avoir poignardé une femme lors d’un incident présumé dans un bar local au début du mois a plaidé non coupable de trois chefs d’accusation lundi devant le tribunal de district du comté de Lincoln.

David Kenneth Reid, 38 ans, a comparu avec son défenseur public, Ben Kolter. Kolter a déclaré que son client plaidait non coupable d’un chef d’accusation de voies de fait graves et de deux délits, notamment entrave et port d’arme dissimulée sous influence.

Reid a été incarcéré au centre de détention du comté de Lincoln après avoir prétendument poignardé une femme le 9 septembre au Pastime Bar sur Mineral Avenue. Selon les archives judiciaires, il a déposé une caution immobilière de 125 000 $ le 12 septembre et a été libéré.

Une partie des conditions de libération de Reid incluent le fait de ne pas posséder d’armes et il n’est pas autorisé à consommer des drogues ou de l’alcool dangereux. Il n’est pas non plus autorisé à avoir des contacts avec la victime présumée ou avec des témoins. Il n’est pas non plus autorisé à quitter l’État sans l’autorisation des autorités.

La prochaine audience du tribunal de Reid est prévue pour le 27 novembre.

Selon une déclaration de cause probable du sergent de police de Libby. Ronald Buckner, répartiteur, a informé les forces de l’ordre d’une agression au couteau vers 2 h 03 le samedi 9 septembre au bar.

L’adjoint du shérif du comté de Lincoln, Derek Breiland, a trouvé une femme de 47 ans devant le bar, sur le trottoir. Breiland et Buckner ont appris qu’elle avait été poignardée à la poitrine directement dans l’alignement de son cœur. La coupure d’un pouce saignait abondamment.

La femme a déclaré qu’elle et son amie ne connaissaient pas l’homme qui l’aurait poignardée, mais qu’il l’avait frappée toute la nuit et qu’elle avait décliné ses avances.

La femme, qui a été emmenée au Cabinet Peaks Medical Center en ambulance, et d’autres témoins ont décrit l’homme comme ayant une longue barbe de couleur poivrée. Selon le rapport de Buckner, l’homme a laissé sa carte de crédit sur le bar, devant le tabouret où le coup de couteau aurait eu lieu. Buckner a identifié l’homme comme étant Reid. Buckner a également récupéré le couteau qui aurait été utilisé lors de l’attaque sur les lieux. Il a également rapporté que Reid avait fui les lieux après l’agression au couteau.

Buckner a ensuite visionné la vidéo de sécurité du bar avec les députés du comté Derryberry et Fisher. Buckner a écrit : « La vidéo montre clairement Reid sortant un couteau de sa poche droite alors qu’il était assis sur le tabouret du bar et montre clairement Reid poignardant (la femme) à la poitrine et s’enfuyant. »

Plus tard, l’adjoint Breiland a trouvé Reid dans son camion à l’intersection de Main Avenue et West Fourth Street. Les trois adjoints ont confirmé l’identité de Reid et ont indiqué qu’il portait toujours la même chemise que celle montrée dans la vidéo de sécurité du bar.

Les députés ont tenté d’ordonner à Reid de sortir du camion pendant 40 minutes, mais il a refusé, selon le rapport de Buckner. Les policiers ont déclaré que Reid faisait des mouvements affirmés dans son camion, plaçant ses mains sur son visage et essuyant la sueur de son visage. Il a également atteint la banquette arrière du camion à plusieurs reprises.

Ensuite, Reid a été placé en garde à vue et les policiers ont déclaré qu’il était très ivre. Reid avait enlevé ses chaussures et les avait coincées sous les pédales de frein et d’essence de son camion.

Lors d’une fouille de Reid, Derryberry lui a demandé s’il avait des armes sur lui. Reid aurait répondu qu’il n’avait aucune arme, mais l’officier a trouvé un pistolet chargé dans un étui à la cheville gauche de Reid.

Une condamnation pour agression armée peut entraîner une peine de 20 ans à la prison d’État du Montana. Les condamnations pour les deux délits pourraient entraîner des peines de prison de six mois dans le comté.