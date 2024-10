Un homme de Las Vegas arrêté avec des armes à feu illégales devant le rassemblement Trump à Coachella

Un homme a été arrêté samedi soir à un point de contrôle à l’extérieur du rassemblement de l’ancien président Donald Trump à Coachella pour possession illégale de deux armes à feu chargées, selon le département du shérif du comté de Riverside en Californie dimanche.

Le département du shérif du comté de Riverside a arrêté samedi soir Vem Miller, 49 ans, de Las Vegas, avant l’arrivée de Trump au rassemblement, selon le shérif Chad Bianco dimanche. Bianco a déclaré qu’après une enquête plus approfondie, Miller possédait illégalement un fusil de chasse, une arme de poing et un chargeur de grande capacité pour l’arme de poing dans sa voiture.

Le SUV noir que conduisait Miller n’était pas non plus immatriculé avec une fausse plaque d’immatriculation faite à la main ; Les députés ont également découvert de faux permis de conduire et passeports portant des noms différents, selon Bianco.

Miller a été placé en garde à vue mais libéré sous caution moins de 24 heures après son arrestation. Bianco a déclaré que l’enquête du département du shérif était terminée et qu’ils travaillaient activement avec les services secrets et le FBI « pour garantir que la personne fasse l’objet d’un suivi ».

Il n’est pas clair si Miller avait l’intention de nuire à Trump ou à quelqu’un d’autre, mais Bianco a indiqué qu’il pensait que c’était tout à fait possible. « Si vous me le demandez maintenant, j’avais probablement des adjoints qui ont empêché la troisième tentative d’assassinat », a déclaré Bianco lors d’une conférence de presse dimanche. Il a ensuite réitéré : « Je crois sincèrement que nous avons empêché une autre tentative d’assassinat et c’est uniquement grâce à nos efforts pour empêcher ce type de personnes d’entrer. »

Le bureau du shérif a déclaré que cet incident n’avait eu aucun impact sur la sécurité des participants ou de Trump.

« De mon point de vue, du point de vue des forces de l’ordre de l’État, les accusations liées aux armes à feu sont la raison pour laquelle nous l’avons arrêté et mis en examen », a déclaré Bianco lors d’une conférence de presse. «Toute suite viendra du gouvernement fédéral. Et franchement, je ne sais pas si nous en ferons partie.

Peu de temps après les commentaires de Bianco lors de la conférence de presse, le procureur américain Martin Estrada du district central de Californie a publié une déclaration affirmant que le bureau du procureur américain, les services secrets américains et le FBI étaient au courant de l’arrestation.

« Les services secrets américains estiment que l’incident n’a pas eu d’impact sur les opérations de protection et que l’ancien président Trump ne courait aucun danger », ont-ils écrit dans un communiqué. « Bien qu’aucune arrestation fédérale n’ait été effectuée pour le moment, l’enquête se poursuit. »

Bianco a déclaré que Miller avait été autorisé à pénétrer dans un périmètre extérieur après avoir déclaré aux autorités qu’il était journaliste. À un point de contrôle en dehors d’un périmètre interne, Bianco a déclaré que les députés effectuaient des contrôles plus approfondis et avaient remarqué des « irrégularités » de la part de Miller et de sa voiture qui ont déclenché une enquête plus approfondie. C’est à ce moment-là qu’ils ont découvert les pièces d’identité illégales et les armes à feu et ont arrêté Miller.

Au cours de la conférence de presse, Bianco a répété qu’une enquête sur une tentative d’assassinat serait menée au niveau fédéral et non au niveau de l’État : « S’ils étaient un jour capables de prouver qu’il s’agissait d’une tentative d’assassinat – et je ne dis pas qu’ils le seront capable – quelque chose comme ça serait fédéral.

Le shérif a également noté qu’il était présent au rassemblement de Coachella avec sa famille, dans des sièges VIP. Trump a salué Bianco pendant le rassemblement.

Bianco a également répondu à des questions sur Miller, qui a déclaré à d’autres journalistes après avoir été libéré qu’il était choqué d’être arrêté et qu’il soutenait Trump.

« Je m’en fiche à quel parti politique il appartient », a déclaré Bianco. « Honnêtement, je pense que c’est la chose la plus stupide au monde que nous devions qualifier quelque chose de politique. C’était un fou.