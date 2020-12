Un homme de Las Vegas a été arrêté samedi après avoir grimpé sur l’aile d’un avion d’Alaska Airlines qui devait décoller de l’aéroport international McCarran.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, un homme peut être vu marchant sur l’aile de l’avion samedi après-midi vers 13h30 heure locale.

L’homme, qui n’a pas encore été identifié, semble être sans chaussettes et chaussures alors qu’il tente de grimper sur l’ailette verticale de l’avion Boeing 737.

Des policiers sont vus à la fois au sol puis sur l’aile de l’avion en train d’essayer d’atteindre l’homme, qui glisse soudainement sur l’ailette et s’écrase violemment contre le tarmac, où les agents se rapprochent rapidement.

L’utilisateur de Twitter Erin Evans a capturé une grande partie de l’incident à l’intérieur de son avion au départ

Un homme non identifié a été pris sur l’aile d’un avion d’Alaska Airlines à Las Vegas

L’homme semblait agir de manière erratique alors que les policiers essayaient de le faire descendre

L’utilisateur de Twitter, Erin Evans, a capturé l’incident choquant sur les réseaux sociaux.

« Mon grand-père est sur un vol au départ de Las Vegas et vient de m’envoyer cette photo d’un homme qui est monté SUR L’aile de l’avion », a également tweeté Justin MacFayden.

Selon KSNV, les agents se sont d’abord rendus sur les lieux après qu’un homme ait sauté par-dessus une clôture périphérique à l’aéroport.

On pense que l’homme, qui n’est pas identifié, souffrirait potentiellement de maladie mentale, bien qu’il soit également possible qu’il ait été affaibli.

CNN rapporte que les pilotes du vol Alaska Airlines à destination de Portland ont notifié à la tour de contrôle de l’homme s’approchant de leur avion avant même qu’il n’atteigne le véhicule.

À un moment donné, l’homme a même décidé de s’allonger sur l’aile de l’avion assis

Avant de monter dans l’avion, l’homme aurait sauté une clôture périphérique à proximité

L’homme souffrirait soit d’une maladie mentale, soit d’une sorte de handicap

Alors que les policiers se dirigeaient vers lui, il s’est dirigé vers l’ailette verticale de l’avion

La police a déclaré à CNN que l’homme avait été emmené dans un établissement médical après avoir été placé en détention provisoire.

« Vers 14 heures HNP, le vol 1367 d’Alaska Airlines de Las Vegas à Portland se préparait au décollage lorsque le pilote a remarqué qu’un individu avançait vers l’avion », a déclaré Alaska Airlines dans un communiqué à KIRO 7.

«Les pilotes ont averti la tour. Les forces de l’ordre ont été dépêchées et ont pu appréhender l’individu. Nos invités et nos employés sont en sécurité et nous travaillons avec les forces de l’ordre. L’avion est revenu à la porte pour une inspection complète.

Après l’incident, l’avion a été contraint de retourner à sa porte pour une inspection complète, ce qui a entraîné un retard de quatre heures et 18 minutes.

À un moment donné, l’homme a été vu escalader l’ailette sans ses chaussettes ni ses chaussures

Peu de temps après avoir grimpé le winglet, cependant, l’homme a glissé et est tombé sur le tarmac