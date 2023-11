Un homme de l’Arkansas reçoit la première greffe d’un œil entier au monde

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Assis dans une unité de soins intensifs plus tôt cette année, Aaron James a levé un miroir blanc et a regardé son visage pour la première fois après une opération chirurgicale de 21 heures si risquée que les médecins l’avaient prévenu qu’il y avait une chance qu’il n’y survive pas. En 2021, James a perdu le nez, les lèvres, le menton, les dents de devant et l’œil gauche après un accident alors qu’il travaillait comme monteur de lignes à haute tension.

Dans le reflet du miroir portatif, où il y avait un creux vide depuis près de deux ans, James vit qu’il avait maintenant un œil entier. Il avait également reçu des greffes de son nez, de ses lèvres et de son menton, entre autres parties de son visage. L’opération a permis à James de respirer par le nez et de manger à nouveau des aliments solides.

La procédure de James est la première greffe d’un œil entier ou d’une partie du visage jamais réalisée, NYU Langone Health annoncé Jeudi. Une équipe de plus de 140 personnes a aidé à terminer la procédure fin mai, dirigée par Eduardo Rodriguez, directeur du programme de greffe de visage de NYU Langone. Les médecins ne savent pas si James pourra un jour voir avec son œil gauche transplanté, mais celui-ci a montré « des signes de santé remarquables », a déclaré NYU Langone dans un communiqué de presse.

James bénéficie désormais de visites de suivi mensuelles et participe à diverses thérapies pour son rétablissement. Il ne peut pas encore ouvrir son œil gauche, mais les nerfs grandissent et il a commencé à plisser les yeux, a déclaré Rodriguez, ajoutant que son équipe continuerait à surveiller l’œil et que la procédure elle-même était une étape vers en apprendre davantage sur la façon de restaurer l’œil gauche. vue.

“Que je puisse voir ou non, qu’il en soit ainsi”, a déclaré James lors d’une conférence de presse jeudi. “C’est comme ça, mais j’espère que cela aidera les futurs patients.”

Le 10 juin 2021, James travaillait dans un camion-nacelle lorsqu’un fil sous tension lui a touché le visage. Il a subi une décharge électrique de 7 200 volts.

“La plupart des individus ne survivent pas à ce niveau de blessure”, a déclaré Rodriguez lors de la conférence de presse.

Après l’accident, James a perdu son œil gauche, des parties de son visage et son bras gauche.

Les médecins de NYU Langone se sont rapidement familiarisés avec le cas de James. Lorsque son œil gauche a dû être retiré parce que cela lui causait une douleur extrême, l’équipe de Rodriguez a recommandé aux chirurgiens de couper le nerf optique près du globe oculaire dans le but de laisser autant de longueur nerveuse que possible pour une éventuelle greffe future, a déclaré NYU Langone dans son communiqué de presse.

Dans les mois qui ont suivi, James a commencé à porter un cache-œil et un couvre-visage. Malgré ces premières opérations de reconstruction, James ne pouvait pas manger avec ses dents restantes.

Dans une vidéo de NYU Langone sur la procédure, James se souvient s’être inquiété des conséquences de l’accident et de ses conséquences sur sa famille.

« Écoute, si tu veux partir, tu sais, je comprends », avait-il dit à sa femme, Meagan.

«Non», avait-elle répondu. “Nous sommes là jusqu’à la fin.”

En juin 2022, un an après l’accident, James a eu son premier rendez-vous clinique à NYU Langone pour discuter de la procédure de transplantation oculaire et faciale et subir une première évaluation. Quelques mois plus tard, Rodriguez a rendu visite à James et à sa famille à Hot Springs, Ark., pour une évaluation sur le terrain afin que l’équipe médicale puisse évaluer le type de soutien et de ressources dont il disposerait. dans sa ville natale s’il a subi l’opération.

Au cours de la visite, Rodriguez a vu une pancarte dans la maison familiale démontrant la volonté de James d’entreprendre la procédure, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse. On pouvait y lire : « Les gens les plus heureux n’ont pas le meilleur de tout, ils tirent simplement le meilleur de tout. »

Après la visite, Rodriguez et son équipe ont examiné la procédure et ses risques avec James et sa famille. Il y avait une chance que cela puisse le tuer. Mais James savait qu’il voulait le faire – pour lui-même et, si cela réussissait, pour les futurs patients qui pourraient bénéficier de greffes similaires, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

En février, James a été inscrit sur une liste d’attente pour un donneur. Pendant que la famille attendait une réponse, l’équipe de NYU Langone a répété la procédure 15 fois.

Trois mois plus tard, ils ont trouvé un donneur pour James. La couleur de la peau correspondait parfaitement et la structure squelettique du visage du donneur n’était décalée que d’un millimètre, a déclaré Rodriguez à James dans une conversation enregistrée par NYU Langone.

“Si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez vous retirer à tout moment”, a déclaré Rodriguez dans la vidéo.

Assise à côté de lui, sa femme dit : « Il est prêt ».

“Ouais, je suis prêt,” dit James.

L’opération a commencé le matin du 27 mai et s’est terminée le lendemain, marquant la première greffe d’œil entier chez un humain et le seul cas réussi de transplantation d’œil entier et de visage partiel de ce type, selon NYU Langone.

“Toutes nos répétitions ont porté leurs fruits”, a déclaré Rodriguez dans la vidéo du centre. “Tout s’est déroulé exactement comme nous l’avions prévu.”

Après l’intervention, James a passé environ deux semaines dans l’unité de soins intensifs avant de sortir début juillet, a indiqué NYU Langone dans son communiqué. Il est retourné en Arkansas en septembre.

Désormais, chaque fois que James passe devant un miroir, il ne peut s’empêcher de regarder dedans, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse. Et même s’il portait initialement un cache-œil après la greffe, il ne le fait plus.