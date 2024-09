Un homme de l’Alabama retrouvé décapité à la tronçonneuse, la mère de son enfant arrêtée pour meurtre

Benito Morales Guzman, 41 ans, a été retrouvé démembré le mois dernier, ce qui a conduit à une inculpation pour meurtre contre sa petite amie Joselina Elizabeth Lopez, selon la police.

Comté de Genève Comté de Genève Joselina Elizabeth Lopez » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/SP5mT0bUWTWJuQDOP2yLjA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MA–/https://media.zenfs.com/en/people_218/ef752edadd8f9b1272ac1c26d6511a9c » class= »caas-img »/> Comté de Genève Joselina Elizabeth Lopez

Une femme de l’Alabama a été arrêtée en lien avec le corps décapité de son petit ami retrouvé dans une voiture à leur domicile le mois dernier.

Les autorités ont retrouvé le corps « démembré et décapité » de Benito Morales Guzman, 41 ans, dans une maison de Slocomb, en Alabama, mardi 27 août, a confirmé l’agence de police de l’Alabama à PEOPLE.

Le coroner du comté de Genève a confirmé l’identité de la victime auprès de PEOPLE, notant en outre que Guzman a été retrouvé décapité avec son corps « complètement démembré ».

Le jeudi 29 août, l’agence a annoncé dans un communiqué de presse avoir arrêté Joselina Elizabeth Lopez, 26 ans, accusée de meurtre en lien avec le corps retrouvé au domicile du couple.

Les autorités se sont rendues au domicile après que le collègue de Guzman a prévenu le bureau du shérif parce qu’il ne s’était pas présenté au travail, selon AL.com.

Lorsqu’ils sont arrivés au domicile, ils ont senti une « forte odeur de décomposition » provenant d’une voiture et ont vu plusieurs sacs poubelles dans le véhicule, a déclaré l’agent d’ALEA, Phillip Schuler, lors d’une audience de caution le mercredi 4 septembre, selon le média.

Ils y ont trouvé les restes de Guzman « mutilés en plusieurs morceaux » répartis dans plusieurs sacs dans la voiture, ainsi qu’une tronçonneuse électrique, des couteaux et des produits de nettoyage, a rapporté le média, citant des documents judiciaires non spécifiés.

« La tronçonneuse retrouvée dans le véhicule contenait encore de la chair humaine », ont indiqué les autorités dans le rapport, selon AL.com. Ils ont également trouvé du sang sur une boîte de lait maternisé dans le sac à couches, selon les documents judiciaires.

Le couple a un enfant de 4 ans, a confirmé le coroner à PEOPLE. Les procureurs et les enquêteurs soupçonnent que l’enfant, qui souffre d’autisme et de handicaps non spécifiés, était présent lors du meurtre présumé, selon WDHN.

Vous souhaitez être au courant des dernières actualités criminelles ? Inscrivez-vous à La newsletter gratuite de PEOPLE sur les crimes réels pour des nouvelles criminelles de dernière minute, une couverture des procès en cours et des détails sur des affaires intrigantes non résolues.

Guzman a affirmé lors d’une comparution devant le tribunal qu’elle agissait en état de légitime défense, selon WDHN et WTVY. Un juge lui a refusé la libération sous caution, selon AL.com, Télévision FOX 10 et WDHN.

On ne sait pas immédiatement si Guzman a plaidé coupable ou engagé un avocat pour parler en son nom.

Si vous êtes victime de violence domestique, appelez la ligne d’assistance nationale contre la violence domestique au 1-800-799-7233 ou rendez-vous sur lahotline.org. Tous les appels sont gratuits et confidentiels. La hotline est disponible 24h/24 et 7j/7 dans plus de 170 langues.

Pour plus d’actualités sur les gens, assurez-vous de inscrivez-vous à notre newsletter !

Lire l’article original sur Personnes.