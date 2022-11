Un homme de l’Alabama condamné à mort pour un triple homicide en 2018

Un juge a prononcé la peine de mort contre Jimmy O’Neal Spencer conformément à la décision du jury le mois dernier, ont rapporté les médias. Spencer, qui était en liberté conditionnelle au moment des meurtres, a été reconnu coupable de meurtre qualifié lors de la mort en 2018 de Martha Dell Reliford, 65 ans; Marie Cuisines Martin, 74 ans; et l’arrière-petit-fils de Martin, Colton Ryan Lee, 7 ans.

Les femmes ont été tuées dans des vols séparés qui ont rapporté environ 600 dollars, ont déclaré les procureurs, et le garçon a été tué parce qu’il était témoin.

« Il est ordonné et jugé par ce tribunal que vous soyez condamné à mort et vous méritez la mort. S’il y a jamais eu une raison pour que la peine de mort existe dans cet État, vous l’êtes », a déclaré le juge du circuit du comté de Marshall, Tim Riley, à Spencer, selon WHNT.

Le juge était lié à la décision de condamnation à mort du jury parce que les législateurs en 2017 ont mis fin à la capacité d’un juge d’annuler la recommandation de peine d’un jury dans les affaires de meurtre qualifié. Spencer et les familles des victimes ont parlé au tribunal avant que la condamnation à mort ne soit prononcée.

“Il appartient à l’enfer”, a déclaré Nellie Wray, la sœur de Reliford, selon al.com. “Il a tué un bébé et deux femmes innocentes.”

Spencer avait été libéré sur parole huit mois avant les meurtres. Il a été libéré après avoir purgé 28 ans d’une peine d’emprisonnement à perpétuité pour diverses condamnations, notamment pour cambriolage et voies de fait. Les preuves sur quatre jours de procès ont montré que Spencer avait bien réussi au départ après sa sortie de prison, mais qu’il était revenu au crime après avoir perdu son emploi.

Les politiciens ont cité le cas de Spencer en faisant pression pour rendre le processus de libération conditionnelle de l’État plus difficile, et le taux de libérations conditionnelles a fortement chuté depuis lors.

Spencer a dit au tribunal qu’il reviendrait et changerait ce qui s’était passé s’il le pouvait.

Au cours du procès, les enquêteurs ont diffusé un enregistrement audio de Spencer disant qu’il s’était rendu dans les maisons en juillet 2018 pour voler de l’argent et avait commis les meurtres pour éviter de laisser des témoins.

Il s’est d’abord rendu au domicile de Reliford, qu’il avait rencontrée par l’intermédiaire d’un parent, et l’a frappée à la tête avec une hachette, ont indiqué les autorités. Craignant que la femme ne soit pas morte, Spencer lui a tranché la gorge avec un couteau de cuisine avant de s’enfuir avec environ 600 $.

Quelques jours plus tard, après l’épuisement de l’argent, il s’est rendu au domicile de Martin, la voisine de Reliford, et l’a étranglée avec une laisse de chien avant de lui trancher la gorge, ont annoncé les autorités. Spencer a frappé la tête de l’enfant avec un marteau pour empêcher le garçon de l’identifier et est reparti avec 13 dollars, ont indiqué les autorités.