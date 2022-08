Un homme de Lakewood et un enseignant de Sugar Grove accusés d’avoir donné de l’alcool et de la marijuana à un mineur – Shaw Local

Un homme de Lakewood qui travaille comme éducateur spécialisé à Sugar Grove a été accusé d’avoir fourni de l’alcool et de la marijuana à un mineur, selon les dossiers du tribunal du comté de McHenry.

Steven R. Ostergaard, 36 ans, du bloc 9000 de Lenox Lane, est accusé d’un délit criminel contribuant à la délinquance criminelle d’un mineur, selon la plainte déposée au palais de justice du comté de McHenry.

Ostergaard est enseignant en éducation spécialisée à la Kaneland Harter Middle School, selon le rapport de police de Lakewood. Vendredi, il figurait sur le site Web de l’école en tant qu’enseignant spécialisé. Les appels passés au district scolaire demandant des commentaires n’ont pas été retournés.

Il est accusé d’avoir donné à une personne de moins de 21 ans de l’alcool et de la marijuana “plusieurs fois” entre décembre 2020 et février 2021 à son domicile de Lakewood, selon la plainte pénale.

Le mineur impliqué est un résident du comté de McHenry et n’est pas lié à l’école d’Ostergaard, a déclaré le chef de la police Mike Roth.

Ostergaard a été salué comme un héros en 2012 après avoir sauvé un groupe de ses élèves d’un cinéma à Aurora, dans le Colorado, lorsqu’un homme armé a ouvert le feu.

Le tireur a tué 12 personnes et en a blessé 50 à l’intérieur d’un théâtre où Ostergaard et son groupe de 11 jeunes de 14 à 21 ans étaient assis. L’un des étudiants d’Ostergaard a été touché par des éclats d’obus.

Ostergaard a rapidement fait sortir son groupe du théâtre, selon des informations de l’époque. Ils étaient à Aurora pour assister à une conférence nationale pour FRIENDS : The Association of Young People Who Stutter.

Ostergaard, diplômé en 2003 de l’école secondaire Cary-Grove, travaillait à l’époque comme enseignant en éducation spécialisée dans une école de Waukegan.

Vendredi, aucun avocat n’était répertorié pour Ostergaard dans les documents judiciaires. Lorsqu’il est arrivé vendredi, Ostergaard a posé des questions à son avocat mais n’a pas fourni de nom ni de numéro de téléphone.

Il doit comparaître devant le tribunal le 26 mai.