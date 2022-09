Un homme de Lake Country s’est rendu sur Facebook pour avertir les autres après qu’il aurait été agressé par des inconnus.

Kristian Newell dit qu’il s’est rendu au Chevron à l’autoroute 97 et Glenmore Road vers 1 h 20 le 11 septembre pour acheter des cigarettes.

Newell dit que pendant qu’il payait ses articles, un jeune couple derrière lui a commencé à le harceler.

“Dans les images de la caméra, vous pouvez les voir s’approcher de moi et vous pouvez le voir pousser sa petite amie en moi”, a déclaré Newell à propos des images de sécurité qu’il a obtenues du Chevron.

“Ce n’est que lorsqu’il arrive derrière moi et met ce petit pain au fromage qu’il prétend être son pénis dans mon dos et qu’il se lève et pose son doigt sur mon épaule que je me retourne et je lui demande de reculer un peu, poliment.”

Newell a déclaré que l’altercation s’est intensifiée lorsqu’il s’est retourné pour quitter la station-service lorsque l’homme lui a donné un coup de pied dans la jambe.

Des images de sécurité de l’interaction montrent ensuite que Newell sort son téléphone pour appeler le 911 avant que le suspect ne lui donne un coup de tête dans la porte.

Newell a déclaré à Black Press que le personnel de Chevron n’avait pas aidé à résoudre le problème ni appelé le 911.

Un témoin de l’altercation est intervenu pour séparer les hommes à l’entrée du magasin.

Newell a partagé sa version de l’histoire sur Facebook avec une photo montrant une empreinte de chaussure présumée sur sa main et du sang sur son visage pour avertir les autres des attaques d’étrangers.

https://www.facebook.com/groups/2508192789272786/posts/5356885031070200/?__cft__[0]=AZVUxyHm__1F6fCM9MQD39e-Hi4KG5ta5L9U_hnXFjyUoz39JcNOCyhiENPdU3Ran4T5OFnphwFDjAH0i8UZoKfhg3mv1QKjipcdWsxNMCxNfgURn37e93FtxjiuSbDXzHPHn9Cer%YoQE1g2__R_tCO_h

La GRC de Lake Country est intervenue sur les lieux, mais Newell a déclaré que les suspects s’étaient enfuis au moment où la police est arrivée.

Black Press a contacté la GRC pour obtenir des commentaires.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

agressionLake Country