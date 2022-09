Un homme de Lake Country honoré 39 ans après avoir pris sa retraite de la GRC

Un homme de Lake Country a été honoré 39 ans après avoir pris sa retraite de la GRC grâce à un agent de Richmond.

Gary Trudell, 82 ans, a pris sa retraite du détachement de Jasper et de la patrouille routière en 1983 après avoir été membre auxiliaire pendant dix ans.

Trudell a rencontré le sergent Sanjesh Lal de la GRC de Richmond lorsque Trudell cherchait à vendre une épée de direction.

Grâce à une conversation, Lal a appris de Trudell qu’il n’y avait aucune trace écrite de son temps avec la force et qu’il n’a jamais reçu de reconnaissance d’adieu.

Lal a transmis le message dans l’espoir d’obtenir de Trudell la reconnaissance qu’il mérite.

Surintendant de la GRC de Kelowna Kara Triance a remis à Trudell un certificat le 1er septembre pour le remercier de son service bénévole dans la division K (Alberta).

“Je voulais vraiment profiter de ce moment pour vous remercier au nom de l’organisation pour votre engagement et votre dévouement”, a déclaré Triance. “Quand j’ai appris un peu votre histoire, j’ai pensé que c’était une opportunité de la partager avec la communauté.”

Ayant pris sa retraite il y a près de quatre décennies, Trudell a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que ce jour vienne.

“Je n’y ai même jamais pensé jusqu’à ce que cet homme arrive”, a déclaré Trudell en désignant Lal.

Au cours de sa décennie en tant que membre auxiliaire, Trudell a déclaré qu’il consacrait de 50 à 60 heures par semaine au détachement de Jasper.

Trudell encourage les jeunes à s’impliquer dans la force, notant qu’il le ferait à nouveau s’il le pouvait.

